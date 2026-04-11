호르무즈 통행 제한…"이란, 기뢰 뿌려 놓고 위치 몰라"

▲ 이란 언론이 공개한 호르무즈 대체 항로 지도

휴전 이후에도 이란이 호르무즈 해협 통행을 제한하는 것은 의도적인 봉쇄가 아니라 기뢰의 위치를 모르기 때문일 수도 있다는 분석이 제기됐습니다.뉴욕타임스(NYT)는 현지시간 10일 이란이 호르무즈 해협에 더 많은 선박 통행을 허용하려 했지만 앞서 설치한 기뢰의 정확한 위치를 파악하지 못해 실행하지 못하고 있다고 보도했습니다.미국 당국자들에 따르면 이란이 모든 기뢰의 위치를 기록했는지도 불확실합니다.또한 일부 기뢰는 바다에서 고정되지 않고 떠다닐 수 있게 설치한 것으로 전해졌습니다.이란은 이후 안전 항로를 표시한 해도를 공개했지만 기뢰가 무작위에 가깝게 설치됐기 때문에 안전 항로도 제한적이라는 게 미국 당국자들의 지적입니다.특히 이란은 자신들이 설치한 기뢰를 신속하게 제거할 능력도 부족하다는 평가입니다.앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 휴전 선언 직후 '기술적 제약을 고려한 상태'에서 호르무즈 해협을 개방할 것이라고 밝혔습니다.(사진=메르흐 통신 텔레그램 캡처, 연합뉴스)