"미국, 카타르 등에 동결된 이란 자산 해제 합의"

▲ 미국·이란 이슬라마바드 회담 프레스센터

미국이 카타르 등 해외 은행에 동결돼있는 이란 자산의 해제에 합의했다고 로이터 통신이 현지시간 11일 이란 고위 소식통을 인용해 보도했습니다.이 소식통은 이같은 조치가 "호르무즈 해협의 안전한 통항을 보장하는 것과 직접적으로 연관된다"며 이같이 주장했습니다.또 이란은 미국이 동결자산을 해제하는 것을 "선의의 시험대이자 지속가능한 평화 협정에 대한 진지한 의지의 신호"로 볼 것이라고 강조했습니다.동결자산 해제는 이란이 이날 파키스탄 이슬라마바드에서 미국 대표단과 종전 회담에 돌입하기에 앞서 제시한 선결 조건이라는 점에서 향후 협상에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.특히 이란이 언급한 카타르 은행 내 동결자산은 한국과의 연관성 여부도 관심입니다.2023년 미국과 이란, 한국 정부는 앞서 4년간 한국 내 은행에 동결됐던 약 60억달러 규모의 이란 원유 수출대금이 카타르 국영 상업은행인 QNB의 이란중앙은행(CBI) 계좌에 이체됐다고 밝힌 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)