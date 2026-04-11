뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경찰, 정원오 '여론조사 왜곡 의혹' 고발인 조사

홍순준 기자
작성 2026.04.11 18:36 조회수
경찰, 정원오 '여론조사 왜곡 의혹' 고발인 조사
▲ 더불어민주당 서울시장 후보로 확정된 정원오 전 서울 성동구청장이 지난 10일 국회 소통관에서 기자 회견을 하고 있다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 여론조사 결과를 임의로 가공했다는 의혹과 관련해 경찰이 고발인 조사를 진행했습니다.

서울 성동경찰서는 오늘 오전 정 후보를 공직선거법 위반 혐의로 고발한 국민의힘 김재섭 의원의 대리인을 소환해 조사했다고 밝혔습니다.

서울경찰청이 해당 사건을 성동서에 배당한 지 하루만입니다.

앞서 정 후보 측은 민주당 지지층 내 서울시장 후보 적합도에 대한 여론조사기관 3곳의 조사 결과를 모아 홍보물을 만들었는데, 김 의원은 정 후보가 자신에게 유리한 조사 결과만 짜깁기했다며 지난 7일 경찰에 고발장을 냈습니다.

정 후보는 같은 날 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "적법하다고 판단해서 진행한 일"이라며 "왜곡이나 허위가 아닌 민주당의 경선 룰을 반영한 것으로, 무응답층을 제외한 뒤 백분율로 다시 환산한 것"이라고 반박했습니다.
 

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
홍순준 기자 사진
홍순준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지