경찰, 정원오 '여론조사 왜곡 의혹' 고발인 조사

▲ 더불어민주당 서울시장 후보로 확정된 정원오 전 서울 성동구청장이 지난 10일 국회 소통관에서 기자 회견을 하고 있다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 여론조사 결과를 임의로 가공했다는 의혹과 관련해 경찰이 고발인 조사를 진행했습니다.서울 성동경찰서는 오늘 오전 정 후보를 공직선거법 위반 혐의로 고발한 국민의힘 김재섭 의원의 대리인을 소환해 조사했다고 밝혔습니다.서울경찰청이 해당 사건을 성동서에 배당한 지 하루만입니다.앞서 정 후보 측은 민주당 지지층 내 서울시장 후보 적합도에 대한 여론조사기관 3곳의 조사 결과를 모아 홍보물을 만들었는데, 김 의원은 정 후보가 자신에게 유리한 조사 결과만 짜깁기했다며 지난 7일 경찰에 고발장을 냈습니다.정 후보는 같은 날 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "적법하다고 판단해서 진행한 일"이라며 "왜곡이나 허위가 아닌 민주당의 경선 룰을 반영한 것으로, 무응답층을 제외한 뒤 백분율로 다시 환산한 것"이라고 반박했습니다.(사진=연합뉴스)