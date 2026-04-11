'슈퍼 루키' 김민솔, KLPGA iM금융오픈 3R 2타 차 선두

▲ 김민솔

'슈퍼 루키'로 불리는 김민솔이 한국여자프로골프, KLPGA 투어 시즌 첫 승 기회를 잡았습니다.김민솔은 경북 구미의 골프존카운티 선산에서 열린 KLPGA 투어 iM금융오픈 대회 사흘째 3라운드에서 버디 5개와 보기 2개로 3언더파 69타를 쳤습니다.사흘 합계 10언더파 206타의 성적을 낸 김민솔은 2위 마다솜을 2타 차로 앞선 단독 선두로 12일 최종 라운드를 시작하게 됐습니다.2006년생 김민솔은 지난해 8월 BC카드·한경레이디스컵에 추천 선수로 나가 우승을 차지했습니다.이후 10월 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서도 정상에 올라 2승을 쓸어 담은 김민솔은 올해 신인 자격으로 투어를 뛰고 있습니다.만일 김민솔이 이번 대회에서 우승하면 신인으로 개인 통산 3승째를 거두게 됩니다.키 178㎝ 장신인 김민솔은 국가대표 출신으로 2024년 7월 프로로 전향했으나 그해 11월 시드순위전 본선에서 83위로 부진해 2025시즌을 2부 투어에서 시작했습니다.지난해 2부 투어에서 4승, 1부 투어 2승을 거둔 김민솔은 올해 시즌 초반부터 승수를 추가할 기회를 잡았습니다.이날 김민솔은 4번 홀(파4)에서 거의 15ｍ 거리에서 버디 퍼트를 넣는 등 3∼5번 홀에서 3연속 버디, 다시 7번 홀(파4) 버디 등 5개 홀에서 4타를 줄이며 전날 공동 선두에서 단독 1위로 올라섰습니다.현재 신인상 포인트 부문 3위인 김민솔은 이번 대회에서 우승하면 단숨에 1위로 올라설 수 있습니다.1∼3라운드 내내 선두를 지킨 김민솔은 3라운드를 마친 뒤 "오늘 퍼트감이 매우 좋았기 때문에 내일도 퍼트에 많이 집중할 예정"이라며 "방어적으로 하기보다 공격적으로 임하면서 타수 차를 더 벌릴 수 있으면 벌리고, 제 플레이에만 최대한 집중하겠다"고 4라운드 각오를 밝혔습니다.2024년에만 3승을 거둔 마다솜이 2타 차 단독 2위, 김시현은 마다솜에 1타 뒤진 단독 3위입니다.2라운드까지 공동 1위였던 김민선은 6언더파 210타로 안지현과 함께 공동 4위, 역시 2라운드 공동 1위였던 전예성은 3타를 잃고 4언더파 공동 6위로 밀렸습니다.지난해 이 대회 우승자 김민주, 지난주 더시에나오픈 챔피언 고지원 등은 나란히 1언더파 215타, 공동 17위로 3라운드를 마쳤습니다.공동 17위에는 이예원, 유현조, 방신실 등 투어 강자들도 이름을 올렸습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)