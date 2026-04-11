'8회 5득점' KIA, 역전극으로 3연승 질주

<앵커>



프로야구 KIA가 8회에만 5점을 뽑는 집중력으로 한화에 역전승을 따내고 3연승을 질주했습니다.



유병민 기자입니다.



<기자>



KIA는 한화 선발 왕옌청에게 6회까지 1점만 뽑는 데 그쳤고, 선발 이의리가 4이닝 4실점으로 부진해 중반까지 끌려갔습니다.



4대 1로 밀린 8회 침묵하던 타선이 폭발했습니다.



선두 타자 박재현과 데일의 연속 안타로 노아웃 1, 3루 기회가 됐고, 정우주의 폭투를 틈타 1점을 추격했습니다.



계속된 노아웃 1, 2루에서는 김선빈이 바뀐 투수 박상원을 공략해 1타점 중전 안타를 날렸고, 김도영이 좌익수 희생플라이로 마침내 4대 4 동점에 성공했습니다.



불붙은 타선은 더 타올랐습니다.



투아웃 1, 3루에서 한준수가 1타점 적시타를 터뜨려 기어이 승부를 뒤집었고, 대타 고종욱까지 1타점 우전 안타를 날려 6대 4까지 달아났습니다.



KIA는 8회 말 노아웃 1루에서 김호령이 강백호의 장타성 타구를 엄청난 수비로 잡아내 위기를 넘기자, 곧장 마무리 성영탁을 투입했습니다.



성영탁이 아웃 카운트 5개를 잡는 동안 1점만 내주고 리드를 지킨 KIA는 한화에 이틀 연속 1점 차로 승리하고 3연승을 달렸습니다.



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LG는 3대 2로 뒤진 8회 터진 박해민의 2타점 역전 적시타에 힘입어 SSG를 4대 3으로 꺾고 6연승을 질주했습니다.



(영상편집 : 하성원)