이 대통령, 이스라엘 반발에 "반인권적 행동 지적…실망"

<앵커>



이재명 대통령이 이틀에 걸쳐 SNS에서 이스라엘을 겨냥했습니다. 2년 전 이스라엘군이 팔레스타인인 시신을 한 건물에서 떨어뜨리는 영상을 공유한 뒤, "국제법 위반"이라고 비판한 겁니다. 여기에 이스라엘 정부가 반발하고 나서자, 이 대통령은 "전 세계인의 지적을 한 번쯤 되돌아볼 만도 한데, 실망"이라고 맞받았습니다.



보도에 박재연 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 오늘(11일) 오전 SNS에 올린 글입니다.



이스라엘 외교부 관련 기사를 공유한 뒤, "끊임없는 반인권적, 반국제법적 행동으로 고통받는 전 세계인들의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데, 실망"이라며 "나의 필요 때문에 누군가 고통받으면 미안한 게 인지상정"이라고 적었습니다.



이어 "아무 잘못 없는 우리 국민들이 뜬금없이 겪고 있는 이 엄청난 고통을 지켜보는 마음이 불편하다"고 덧붙였습니다.



앞서 어제 오전, 이 대통령은 이스라엘군이 팔레스타인인을 건물에서 떨어뜨리는 영상을 공유하며 "유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바 없다"고 SNS에 썼고, 다시 오후에는 추가 SNS 글에서 "영상은 2024년 9월에 발생한 실제 상황으로 미국 백악관이 매우 충격적이라고 평가했다"며 "살아있는 사람이 아니라 시신이었지만, 시신이라도 국제법 위반"이라고 적었습니다.



그러자 이스라엘 외교부는 오늘 새벽, "유태인 학살을 경시하는 발언"이라며 '강력히 규탄한다'고 반발했습니다.



이에 대해 우리 외교부는 "대통령이 보편적 인권에 대한 신념을 표명한 글의 의도를 잘못 이해하고 반박한 것에 대해 유감스럽게 생각한다"고 반박했습니다.



국민의힘은 이 대통령이 외교적 자해를 했다고 비판했습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 무분별한 'SNS 정치'가 국익과 국가 안보를 해치는 치명적인 '국정 리스크'로 이어질 수 있음을….]



개혁신당도 "대통령의 온라인 소통 방식을 고칠 필요가 있다"고 날을 세웠는데, 반면 조국혁신당은 "용기 있는 질책은 의로운 행동"이라는 입장을 냈습니다.



(영상취재 : 신동환·양현철, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 강윤정·서승현)