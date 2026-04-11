뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

최대 60만 원 누가 받나…'고유가 지원금' 27일부터 지급

백운 기자
작성 2026.04.11 20:16 수정 2026.04.11 20:17 조회수
PIP 닫기
<앵커>

정부가 오는 27일부터 국민 70%에게 고유가 피해지원금을 지급합니다.

1인당 10만 원에서 최대 60만 원까지 받게 되는데, 언제, 어떻게 신청해야 하고 어디에서 사용할 수 있는지 백운 기자가 정리했습니다.

<기자>

고유가 피해지원금은 지난달 30일 기준 국내 거주 국민 가운데 취약계층과 소득 하위 70%, 3천580만 명에게 주어집니다.

가장 먼저 받는 대상은 기초생활수급자 등 취약계층으로, 오는 27일부터 다음 달 8일까지 45만 원에서 55만 원이 지급됩니다.

비수도권이나 인구 감소 지역에 살면 5만 원을 추가로 받습니다.

나머지 소득 하위 70% 국민은 다음 달 18일부터 7월 3일까지 주소지에 따라 최대 25만 원을 받을 수 있습니다.

1차 기간에 신청하지 못한 취약계층도 이 기간에 신청할 수 있습니다.

카드사 앱 등 온라인이나 은행 영업점을 방문해 신청하면 바로 다음 날부터 신용카드나 체크카드로 쓸 수 있습니다.

종이로 된 지역사랑상품권이나 선불카드로 받기를 원할 경우 주소지 관할 행정복지센터에서 신청과 수령이 가능합니다.

신용·체크카드나 선불카드로 받은 경우 일부 업종을 제외하면 연 매출 30억 원 이하 소상공인 매장 등에서 쓸 수 있습니다.

주유소도 같은 기준이 적용됩니다.

[송경주/행정안전부 지방재정경제실장 : 사용 편의도 중요하지만, 소상공인 그리고 지역 경제 활성화라는 취지도 있기 때문에 30억 그 이하 주유소로 좀 제한할 필요가 있다고 생각합니다.]

유흥·사행업종과 온라인 쇼핑몰, 배달앱 등에서는 사용할 수 없습니다.

다만, 배달앱 주문 뒤 가맹점을 찾아 대면 결제하는 경우에는 쓸 수 있습니다.

특별·광역시는 해당 시에서, 도 지역은 관할 시군에서만 사용할 수 있고, 8월 31일까지 사용하지 않은 지원금은 소멸됩니다.

정부는 건강보험료를 기준으로 하되 고액 자산가는 제외하는 방향으로 다음 달 중 지급 기준을 확정할 계획입니다.

{영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 김예지·박태영}
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지