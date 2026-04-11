최대 60만 원 누가 받나…'고유가 지원금' 27일부터 지급

<앵커>



정부가 오는 27일부터 국민 70%에게 고유가 피해지원금을 지급합니다.



1인당 10만 원에서 최대 60만 원까지 받게 되는데, 언제, 어떻게 신청해야 하고 어디에서 사용할 수 있는지 백운 기자가 정리했습니다.



<기자>



고유가 피해지원금은 지난달 30일 기준 국내 거주 국민 가운데 취약계층과 소득 하위 70%, 3천580만 명에게 주어집니다.



가장 먼저 받는 대상은 기초생활수급자 등 취약계층으로, 오는 27일부터 다음 달 8일까지 45만 원에서 55만 원이 지급됩니다.



비수도권이나 인구 감소 지역에 살면 5만 원을 추가로 받습니다.



나머지 소득 하위 70% 국민은 다음 달 18일부터 7월 3일까지 주소지에 따라 최대 25만 원을 받을 수 있습니다.



1차 기간에 신청하지 못한 취약계층도 이 기간에 신청할 수 있습니다.



카드사 앱 등 온라인이나 은행 영업점을 방문해 신청하면 바로 다음 날부터 신용카드나 체크카드로 쓸 수 있습니다.



종이로 된 지역사랑상품권이나 선불카드로 받기를 원할 경우 주소지 관할 행정복지센터에서 신청과 수령이 가능합니다.



신용·체크카드나 선불카드로 받은 경우 일부 업종을 제외하면 연 매출 30억 원 이하 소상공인 매장 등에서 쓸 수 있습니다.



주유소도 같은 기준이 적용됩니다.



[송경주/행정안전부 지방재정경제실장 : 사용 편의도 중요하지만, 소상공인 그리고 지역 경제 활성화라는 취지도 있기 때문에 30억 그 이하 주유소로 좀 제한할 필요가 있다고 생각합니다.]



유흥·사행업종과 온라인 쇼핑몰, 배달앱 등에서는 사용할 수 없습니다.



다만, 배달앱 주문 뒤 가맹점을 찾아 대면 결제하는 경우에는 쓸 수 있습니다.



특별·광역시는 해당 시에서, 도 지역은 관할 시군에서만 사용할 수 있고, 8월 31일까지 사용하지 않은 지원금은 소멸됩니다.



정부는 건강보험료를 기준으로 하되 고액 자산가는 제외하는 방향으로 다음 달 중 지급 기준을 확정할 계획입니다.



{영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 김예지·박태영}