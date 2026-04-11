영화티켓 '6천 원 할인' 450만 장, '1만 원 할인' 공연표 40만 장 곧 배포

▲ 서울 시내 한 영화관

정부가 경기 침체가 예상되는 문화·관광·체육 분야 지원을 위해 약 4천600억 원 규모의 예산을 추가로 투입합니다.이에 영화 할인권을 450만 장 배포하고 한국 영화 제작도 지원합니다.예술인들의 생계 지원과 창작자와 제작자들의 활동 지원에도 예산이 투입됩니다.문화체육관광부는 국회 본회의에서 문체부 추가경정예산이 모두 4천614억 원으로 최종 확정됐다고 밝혔습니다.영화진흥위원회에 따르면 민간 소비 진작과 영화 산업 생태계 회복을 위해 관련 분야에 656억 원의 예산이 투입됩니다.이 가운데 전국 영화관 관람료 할인을 위한 예산으로 271억 원을 편성했습니다.이에 따라 1매당 6천원이 할인되는 티켓이 모두 450만장 배포됩니다.일반관 티켓값이 통상 1만4천∼1만5천 원인 점을 고려하면, 8천∼9천 원에 영화를 볼 수 있게 되는 셈입니다.한국 영화 제작 지원에는 385억원을 편성했습니다.올해 예정된 중예산영화 제작 지원 사업에 260억 원, 독립·예술영화 제작 지원 사업에 45억 원이 추가로 투입되고 '한국 영화 첨단 제작 지원 사업'을 신규 편성해 80억 원을 지원합니다.문체부는 이밖에 경기 침체로 생계를 위협받는 예술인들을 지원하기 위해 예술인 생활안정자금 327억8천만 원을 투입하고, 300억 원 규모의 예술산업 금융지원 예산을 확보했습니다.청년예술인 공연 지원 예산도 24억 원 추가했습니다.공연 티켓 할인에는 41억원을 투입합니다.1매당 1만 원을 할인받는 티켓을 40만 장 배포합니다.콘텐츠 기업과 창작자들의 창·제작 활동 지원 예산에 63억 원이 추가됐고, 250억 원을 투입해 청년 콘텐츠 모태펀드를 새롭게 조성합니다.관광 분야는 2천억 원 규모의 관광사업체 융자지원금을 추가하고, 해외 관광객 유치 마케팅 예산 281억 원도 확보했습니다.비수도권 인구감소지역에 숙박할인권을 추가 지급하기 위해 112억 원을, 관광 창업·벤처 지원과 청년관광두레 확대를 위해 각각 86억 원과 31억 원을 편성했습니다.체육 분야에선 스포츠활동 인센티브 제도인 '튼튼머니' 예산에 40억 원을 추가하고, 장애인 스포츠 강좌 이용권 지원 예산 62억 원도 추가로 확보했습니다.(사진=연합뉴스)