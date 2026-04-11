최민정, 쇼트트랙 선발전 종합 1위 확정…마지막 태극마크 획득

▲ 쇼트트랙 여자 간판 최민정

쇼트트랙 여자 간판 최민정이 마지막 태극마크를 달았습니다.최민정은 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 여자 1,500ｍ와 여자 500ｍ에서 모두 1위에 오르며 남은 종목 결과와 관계없이 국가대표 선발전 종합 순위 1위를 확정했습니다.이로써 최민정은 국가대표 은퇴 시즌으로 정한 2026-2027시즌에 태극마크를 달고 마지막 국제무대에 서게 됐습니다.최민정은 지난 9일 1차 선발전을 마친 뒤 2026-2027시즌을 끝으로 국가대표 활동을 마무리하겠다고 밝힌 바 있습니다.올림픽에 이어 국가대표 은퇴까지 예고했지만, 최민정의 기량은 여전히 압도적이었습니다.최민정은 이날 열린 여자 1,500ｍ 결승에서 2분39초296의 기록으로 정상에 올랐습니다.결승선 11바퀴를 남기고 선두로 치고 나간 뒤 레이스 속도를 끌어올리면서 경쟁 선수들의 체력을 소모하게 했고, 마지막 1바퀴를 남기고 인코스를 파고들며 김민지를 제치고 역전에 성공했습니다.김민지는 2위, 심석희는 3위에 올랐습니다.최민정은 이어 열린 여자 500ｍ에서도 43초632의 기록으로 심석희, 김건희를 멀찌감치 따돌리고 1위를 차지했습니다.결승 1번 레인에서 출발한 최민정은 레이스 초반 선두를 잡은 뒤 한 번도 자리를 내주지 않고 독주로 경기를 마무리했습니다.1차 선발대회 여자 500ｍ와 여자 1,000ｍ에서 1위, 여자 1,500ｍ에서 3위에 올랐던 최민정은 랭킹 포인트 149점을 기록해 심석희(76점), 김민지(55점)를 큰 차이로 제치며 12일 열리는 마지막 종목, 여자 1,000ｍ 결과와 관계없이 종합 우승을 확정했습니다.이번 대회는 1, 2차 선발대회 각 종목 순위에 따른 랭킹 포인트를 합산해 순위를 정합니다.남자부에서는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 활약했던 신동민, 이정민이 이날 좋은 성적을 냈습니다.남자 1,500ｍ에선 신동민이 2분39초359로 1위에 올랐고 배서찬이 2위를 기록했습니다.전 세계랭킹 1위 박지원은 세 번째로 결승선을 끊었습니다.남자 500ｍ에선 이정민이 1위, 배서찬이 2위, 이규호가 3위에 올랐습니다.한편 2026 ISU 세계선수권대회에서 2관왕에 오른 남자부 임종언과 여자부 김길리는 규정에 따라 차기 시즌 남녀 대표팀에 자동 선발됐습니다.이에 따라 1∼2차 대회 남녀 종합 순위 1∼7위 선수가 대표팀에 승선합니다.임종언, 김길리와 함께 남녀부 1∼2위에 오른 선수들은 차기 시즌 국제대회 개인전 출전 자격을 받습니다.(사진=연합뉴스)