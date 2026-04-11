버스전용차로 단속해보니…2시간 만에 무려 '119건'

▲ 11일 오전 경기 화성시 동탄구 인근 경부고속도로에서 한 남성이 버스전용차로 단속에 걸려 범칙금을 부과받고 있다.

경찰이 오늘(11일) 오전 버스전용차로 위반 합동단속을 실시한 결과 승차 정원 미준수 등 규정 위반 차량 119대를 적발했다고 밝혔습니다.경찰은 오전 10시부터 2시간 동안 경부고속도로 양재나들목에서 신탄진나들목까지 버스전용차로에 대해 집중단속을 벌였습니다.집중단속에는 교통경찰관 33명과 암행·일반순찰자 17대 등이 투입됐습니다.단속 결과 승차정원 미준수 106건, 차종 위반 13건 등 총 119대의 차량이 적발됐습니다.버스전용차로는 9인승 이상 승용차 또는 승합차만 이용할 수 있고, 12인승 이하 승합차의 경우 6명 이상 승차한 경우에만 이용할 수 있습니다.이를 위반하고 주행할 경우 6만∼7만 원의 범칙금과 함께 벌점 30점이 부과됩니다.정승희 경찰청 고속도로순찰대장은 "봄철 나들이, 학생 체험 학습이 겹치며 버스전용차로 위반과 대형 버스의 불법 행위로 인한 사고 우려가 커지고 있다"며 "교통안전을 위해 법규 준수를 당부드린다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)