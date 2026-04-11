탈출 늑대 '늑구' 나흘째 행방 묘연…"포착되면 포획 시도"

▲ 늑구

지난 8일 오전 대전 동물원 오월드에서 탈출한 늑대 '늑구'를 찾기 위한 노력이 나흘째 이어지고 있습니다.대전시와 소방본부에 따르면 어제 대전 중구 오월드를 둘러싼 야산을 중심으로 진행한 야간 드론 수색에서 늑구의 행방을 발견하지 못했습니다.늑구는 지난 9일 새벽 1시 30분쯤 야간 드론 수색 과정에서 열화상 카메라에 관측된 것을 마지막으로 이틀이 넘도록 자취를 감췄습니다.어제까지 비가 내리는 등 기상이 악화하면서 야간 드론 수색이 차질을 빚은 것도 영향을 미쳤습니다.수색대는 늑구가 굴을 파고 숨었거나 비 때문에 열화상 카메라에 제대로 잡히지 않는 것으로 보고 있습니다.오늘 날씨가 다시 좋아지면서 대전시와 소방당국 등은 인력 90여명, 드론 10여대를 투입해 낮 수색을 이어가고 있습니다.해가 지면 야간 드론 수색에 집중할 방침입니다.늑구가 놀라 달아나지 않도록 직접 수색 투입 인력은 최소화하면서 효율성이 높은 드론과 열화상 카메라를 적극적으로 활용할 방침입니다.해가 지고 기온이 떨어지면 상대적으로 체온이 높은 늑구의 움직임이 열화상 카메라로 잘 드러날 것으로 기대하고 있습니다.늑구가 발견되면 권역 밖으로 벗어나지 않게 자극하지 않으면서 거점 지역으로 몰아가 포획을 시도할 계획입니다.대전시 관계자는 "확실히 낮보다는 야간에 열화상 카메라가 부착된 드론으로 확인하면 이동하는 개체를 찾는 게 훨씬 수월하다"며 "오늘 밤부터 새벽까지 야간 수색에 집중해서 늑구를 빨리 찾아내는 것이 중요하다"고 말했습니다.