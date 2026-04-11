파키스탄, 미-이란 '종전 협상' 중재 박차…이란 대표단 영접

▲ 파키스탄

미국과 이란의 종전 협상이 임박한 가운데 협상을 중재한 파키스탄이 이란 대표단을 영접하는 등 성공적인 회담 개최를 돕기 위해 바삐 움직이고 있습니다.파키스탄 외무부는 현지시간으로 11일 엑스에서 모하마드 바게르 갈리바프 의회의장과 아바스 아라그치 외무장관 등으로 구성된 이란 고위 대표단이 전날 밤 자국 수도 이슬라마바드에 도착했다고 밝혔습니다.이슬라마바드 공항에서는 파키스탄의 사실상 최고 권력자로 꼽히는 아심 무니르 국방군 총사령관과 이샤크 다르 부총리 겸 외무장관, 사르다르 아야즈 사디크 의회의장, 모흐신 나크비 내무장관이 이란 대표단을 맞았습니다.이란 민간항공사 메라즈항공 여객기 편으로 도착한 이란 대표단이 비행기에서 계단으로 내려오자 무니르 총사령관 등 파키스탄 측 인사들은 서로 뺨을 맞대는 중동식 인사로 이들을 반갑게 맞았습니다.다르 장관은 양측이 서로 건설적으로 협상에 임하기를 희망한다면서 무력 충돌과 관련해 지속적인 해결책에 이르도록 계속 돕고 싶다는 파키스탄의 바람을 재확인했다고 말했습니다.또 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 전날 밤 키어 스타머 영국 총리로부터 따뜻한 전화를 받았다고 엑스에서 밝혔습니다.스타머 총리는 통화에서 미국-이란 휴전과 협상 진전을 도운 파키스탄의 외교적 노력을 지지한다는 뜻을 나타냈습니다.이에 샤리프 총리는 스타머 총리 등 유럽·국제사회 핵심 지도자들이 파키스탄의 평화 주도 노력을 지지하는 공동 성명을 낸 것을 환영한다고 화답했습니다.두 정상은 이 지역의 지속 가능한 평화와 안정을 위한 여건을 조성하려면 휴전 상태를 지속하는 것이 중요하다는 데 동의했습니다.이 밖에도 다르 장관은 장 노엘 바로 프랑스 외무장관, 톰 베렌드센 네덜란드 외무장관, 이베트 쿠퍼 영국 외무장관, 하칸 피단 튀르키예 외무장관과 잇따라 통화하고 파키스탄의 외교 노력에 대해 지지 의사를 전달받았다고 외무부는 전했습니다.특히 프랑스, 네덜란드와는 레바논 내 심각한 휴전 위반에 대한 우려, 지속적인 평화를 달성하기 위한 휴전 완전 이행의 중요성에 뜻을 같이했다고 강조했습니다.외무부는 또 이날 협상을 위해 파키스탄에 오는 모든 대표단과 참가국 취재단을 환영하고 이들의 무비자 입국을 허가한다고 밝혔습니다.이에 따라 이들에게 도착 비자를 발급해주기로 하고 모든 항공사에 이들의 무비자 탑승을 허용하라고 안내했습니다.한편, 이번 회담은 미국과 이란 대표단이 별도의 회의실에 앉고 중간에서 파키스탄 관리들이 오가면서 양국 제안을 주고받는 간접 회담으로 진행될 것으로 예상된다고 AFP 통신이 전했습니다.이는 이전에 오만이 중재했던 협상에서 사용된 방식을 그대로 따르는 것입니다.