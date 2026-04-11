이 대통령, 이스라엘 반발에 "반인권적 행동 지적한 것"

이재명 대통령이 팔레스타인 아동의 시신을 이스라엘이 떨어뜨리는 장면이라고 소개된 영상을 공유하며 이스라엘을 비판한 데 대해, 이스라엘이 강력 반발하자 이 대통령이 실망스럽다며 다시 공개적으로 비판했습니다.



이 대통령은 오늘(11일) 이스라엘 정부를 향해 "끊임없는 반인권적·반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망"이라고 재반박했습니다.



아울러 이스라엘 외무부가 어제 자신의 발언에 대해 반발한 내용을 소개한 기사를 공유하면서 "나의 필요 때문에 누군가 고통받으면 미안한 것이 인지상정"이라고 언급했습니다.



또 "아무 잘못 없는 우리 국민들께서 뜬금없이 겪고 있는 이 엄청난 고통과 국가적 어려움을 지켜보는 마음이 매우 불편하다"고 덧붙였습니다.



최근 '미국과 이스라엘 대 이란 전쟁'으로 벌어진 유가·환율 급등에 따른 민생 경제의 어려움을 언급한 것으로 보입니다.



앞서 이 대통령은 소셜미디어 X에 이스라엘 방위군이 팔레스타인 아동을 고문한 뒤 옥상에서 떨어뜨렸다고 주장하는 영상을 공유하면서 "위안부 강제, 유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 썼습니다.



이와 함께 추가 글을 올려 "영상은 2024년 9월 발생한 실제 상황으로 미국 백악관이 매우 충격적이라 평가했다"고 부연했습니다.



특히 "어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 한다"며 "국제법 위반"이라고 강조했습니다.



그러자 이스라엘 외무부는 "이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다"며 "이는 받아들일 수 없고 강력한 규탄을 받아 마땅하다"고 반발했습니다.



이와 함께 "우리는 이 대통령으로부터 최근 이란과 헤즈볼라가 이스라엘 시민들에게 가한 테러에 대해 어떤 말도 듣지 못했다"고 주장한 바 있습니다.



우리 외교부는 이스라엘 외무부가 이재명 대통령을 비판하며 올린 글에 대해, "특정 사안에 대한 의견이 아니라 보편적 인권에 대한 신념을 표명한 글의 의도를 잘못 이해하고 이를 반박한 것에 대해 유감스럽게 생각한다"는 입장을 밝혔습니다.



(취재 : 안혜민 / 영상편집 : 나홍희 / 제작 : 디지털뉴스부)