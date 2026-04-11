이정후, 시즌 첫 홈런포 '쾅'…2루타도 때리며 멀티히트

▲ 시즌 첫 홈런포 날린 이정후

시즌 초반 극심한 부진에 빠졌던 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 마침내 첫 홈런포를 가동했습니다.이정후는 오늘 미국 메릴랜드주 볼티모어 오리올 파크 앳 캠던 야즈에서 열린 미국 메이저리그(MLB) 볼티모어 오리올스와 방문경기에서 홈런과 2루타를 터뜨리며 4타수 2안타, 2타점을 기록했습니다.시즌 1호 홈런과 두 번째 멀티히트를 수확한 이정후는 타율 0.174(46타수 8안타)가 됐습니다.6번 타자 우익수로 선발 출장한 이정후는 첫 타석부터 방망이가 매섭게 돌았습니다.2회초 투아웃에서 타석에 나선 이정후는 볼티모어 선발 셰인 바즈의 초구 156㎞ 직구를 밀어 쳐 좌익선상 2루타를 치고 나갔습니다.4회초 노아웃 2루에서는 2루 땅볼, 5회초 원아웃 2, 3루에서는 헛스윙 삼진으로 돌아섰지만, 네 번째 타석에서 이정후의 방망이가 화끈하게 폭발했습니다.샌프란시스코 자이언츠가 4대 1로 앞선 7회초 투아웃 2루에서 다시 등장한 이정후는 볼티모어 불펜투수 닉 라케를 상대로 볼카운트 0볼-2스트라이크에서 3구째 몸쪽으로 휘어 들어 오는 133㎞ 스위퍼를 끌어당겨 우측 펜스를 훌쩍 넘겼습니다.타구는 맞는 순간 홈런을 직감할 정도로 큰 포물선을 그리며 담장을 훌쩍 넘어갔습니다.이정후의 홈런은 올 시즌 14경기 46타수 만에 처음 나왔습니다.멀티히트는 지난 1일 샌디에이고 파드리스와 경기에서 5타수 3안타, 3타점을 기록한 뒤 열흘만입니다.이정후의 활약 속에 6-3으로 승리한 샌프란시스코는 3연승을 달렸습니다.(사진=게티이미지)