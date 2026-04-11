김 총리 "고유가 피해지원금 기준 조속히 확정…집행에 박차"

▲ 김민석 국무총리가 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 임시국무회의에서 발언하고 있다.

김민석 국무총리는 오늘(11일) 추가경정예산안과 관련해 "고유가 피해지원금의 대상자 선정 기준과 지급 절차를 조속히 확정하고 차질 없이 집행하라"고 행정안전부에 지시했습니다.김 총리는 오늘 오전 26조 2천억 원 규모의 추경안을 심의·의결하기 위해 열린 임시 국무회의에서 "한시라도 빨리 추경 효과를 체감할 수 있도록 사업계획 확정과 집행에 박차를 가해야겠다"며 이같이 말했습니다.고유가 피해지원금은 중동 전쟁에 따른 민생경제 위기를 극복하기 위해 소득 기준 하위 70%인 3천 256만 명에게 1인당 최소 10만 원에서 최대 60만 원까지 지급되는 돈입니다.김 총리는 보건복지부와 국토교통부, 기후에너지환경부 등에는 "위기가구 긴급복지, 대중교통비 환급 지원, 에너지 바우처 등 지방정부나 유관기관의 협조가 필요한 사업은 직접 챙겨달라"고 주문했습니다.또 "산업 피해 최소화와 공급망 안정도 시급하다"며 "비상경제상황실 중심으로 나프타(납사) 대체 수입 지원, 수출 바우처, 석유 등 핵심 전략 품목의 공급망 안정 지원 등 핵심사업 진행 상황을 꼼꼼히 점검하라"고 지시했습니다.김 총리는 "국가 위기 극복을 위해 한마음 한뜻으로 추경안을 심의해 주신 국회와 국무위원 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "밤낮없이 애써준 공직자 여러분도 고생 많으셨다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)