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김 총리 "고유가 피해지원금 기준 조속히 확정…집행에 박차"

김혜영 기자
작성 2026.04.11 11:48 조회수
김 총리 "고유가 피해지원금 기준 조속히 확정…집행에 박차"
▲ 김민석 국무총리가 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 임시국무회의에서 발언하고 있다.

김민석 국무총리는 오늘(11일) 추가경정예산안과 관련해 "고유가 피해지원금의 대상자 선정 기준과 지급 절차를 조속히 확정하고 차질 없이 집행하라"고 행정안전부에 지시했습니다.

김 총리는 오늘 오전 26조 2천억 원 규모의 추경안을 심의·의결하기 위해 열린 임시 국무회의에서 "한시라도 빨리 추경 효과를 체감할 수 있도록 사업계획 확정과 집행에 박차를 가해야겠다"며 이같이 말했습니다.

고유가 피해지원금은 중동 전쟁에 따른 민생경제 위기를 극복하기 위해 소득 기준 하위 70%인 3천 256만 명에게 1인당 최소 10만 원에서 최대 60만 원까지 지급되는 돈입니다.

김 총리는 보건복지부와 국토교통부, 기후에너지환경부 등에는 "위기가구 긴급복지, 대중교통비 환급 지원, 에너지 바우처 등 지방정부나 유관기관의 협조가 필요한 사업은 직접 챙겨달라"고 주문했습니다.

또 "산업 피해 최소화와 공급망 안정도 시급하다"며 "비상경제상황실 중심으로 나프타(납사) 대체 수입 지원, 수출 바우처, 석유 등 핵심 전략 품목의 공급망 안정 지원 등 핵심사업 진행 상황을 꼼꼼히 점검하라"고 지시했습니다.

김 총리는 "국가 위기 극복을 위해 한마음 한뜻으로 추경안을 심의해 주신 국회와 국무위원 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "밤낮없이 애써준 공직자 여러분도 고생 많으셨다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
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