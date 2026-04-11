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고유가 피해지원금 사칭 스미싱 주의…"문자에 URL 있으면 의심"

홍순준 기자
작성 2026.04.11 11:21 조회수
고유가 피해지원금 사칭 스미싱 주의…"문자에 URL 있으면 의심"
▲ 고유가 피해지원금 사칭 스미싱 주의

정부가 고유가 피해지원금 신청·지급을 앞두고 이를 사칭한 스미싱에 주의해 달라고 당부했습니다.

정부는 오늘 '고유가 피해지원금 지급계획'을 발표하며 "고유가 피해지원금 안내를 빙자해 인터넷 주소 클릭이나 악성 앱 설치를 유도하는 스미싱 시도가 빈번해질 것으로 보인다"고 밝혔습니다.

정부에 따르면 정부와 카드사, 지역화폐 운영사 등은 원칙적으로 온라인 신청과 관련해 URL이나 링크가 포함된 문자메시지를 국민에게 발송하지 않습니다.

이에 따라 문자에 포함된 인터넷 주소를 클릭하거나 전화할 경우 피해가 발생할 수 있어 주의해야 한다고 강조했습니다.

특히 '정부 지원금', '긴급 생계비' 등의 문구를 사용하거나 앱 설치·개인정보 입력을 유도하고, 클릭을 유도하는 링크가 포함된 문자는 스미싱일 가능성이 높다고 설명했습니다.

실제로 문자 내 링크를 클릭해 악성 앱이 설치되고, 이를 통해 금융정보와 개인정보가 탈취되거나 소액결제 피해로 이어지는 경우가 발생하고 있습니다.

정부는 인터넷 주소 클릭을 유도하는 문자를 받았다면 해당 사이트에 접속하지 말고 즉시 삭제해야 한다고 안내했습니다.

의심 문자를 받았거나 악성 앱 감염이 의심될 경우에는 한국인터넷진흥원 118상담센터에 신고하라고 당부했습니다.

또 앱은 공식 스토어를 통해서만 설치하고, 백신 앱을 설치·업데이트하는 등 보안 관리에 유의해야 한다고 강조했습니다.

(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)
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