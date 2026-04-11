트럼프는 파괴했다는데…"이란, 여전히 미사일 수천발 보유"

▲ 트럼프 미 대통령

미국 정보 당국은 이란이 아직 수천개의 탄도미사일을 보유하고 있으며 지하에 있는 발사대를 꺼내 미사일을 사용할 수 있는 것으로 평가하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간으로 11일 미국 당국자들을 인용해 보도했습니다.한 달 넘게 지속된 미국과 이스라엘의 공격에도 이란이 상당한 미사일 역량을 보유하고 있다는 평가인데 이는 트럼프 행정부 고위당국자들이 공개적으로 밝혀온 내용과는 결이 다릅니다.WSJ 보도에 따르면 미국 당국자들은 이란의 미사일 발사대 절반 이상이 파괴됐거나 손상됐고 지하에 파묻혔다고 말하지만, 이들 발사대 다수는 수리가 가능하거나 지하 시설에서 다시 파내 사용할 수 있습니다.이란의 미사일 재고량이 이번 전쟁을 통해 약 절반으로 줄었지만, 은신처와 지하 시설에 수천개의 단거리 및 중거리 탄도미사일이 보관돼 있습니다.이스라엘 당국자들은 이란이 전쟁 시작 당시 중거리 탄도미사일 약 2천500개를 보유했으며 여전히 1천개가 넘는다고 추정했고, 무인기(드론)도 마찬가집니다.이란이 드론 다수를 전쟁에서 사용하고, 이란의 무기 생산시설이 미국과 이스라엘의 공격에 피해를 보면서 이란이 보유한 드론이 절반 이하로 줄었습니다.그러나 이란은 러시아에서 유사한 드론을 조달해 공격에 사용할 수 있다고 미국 당국자들은 말합니다.미국과 이스라엘이 이란의 방위산업에 가한 공습 강도를 고려하면 이란이 단기간에 전쟁 전과 같은 수준의 미사일과 드론을 확보하기는 쉽지 않지만, 일부 역량은 복원이 가능하다는 것입니다.미국 중앙정보국(CIA) 분석가 출신인 케네스 폴락 중동연구소 정책부회장은 "이란은 그들의 전력을 신속하게 혁신하고 재건하는 데 있어서 놀랄 만한 능력을 보여줬다"며 "이란은 이스라엘을 제외한 중동 국가 대부분의 군대보다 훨씬 더 강적이다"라고 평가했습니다.그러나 트럼프 행정부는 이란과의 전쟁에서 군사 목표를 충분히 달성했다고 자평합니다.피트 헤그세스 국방부 장관은 지난주 기자들에게 이란의 미사일 역량이 "근본적으로 파괴됐다"면서 이란의 미사일과 발사대가 "소진됐고, 크게 약화됐으며, 거의 완전히 무력해졌다"고 말했습니다.댄 케인 합참의장도 휴전 다음 날인 지난 8일 기자회견에서 이란의 방위산업 기반이 산산조각 났다고 평가했습니다.케인 의장은 이란이 자국 국경 밖으로 전력을 투사할 능력을 복원할 수 없도록 미국이 1만3천개가 넘는 미사일과 폭탄으로 이란의 미사일과 드론 보관시설, 해군과 방위산업을 공격했다고 밝혔습니다.도널드 트럼프 미국 대통령도 10일 앤드루스합동기지에서 기자들에게 "이란의 군대는 격퇴됐고 사라졌다"며 "그들이 가진 미사일은 매우 적고, 그들의 제조역량도 매우 적다"고 말했습니다.이스라엘 당국자들은 이란이 전쟁 초기에 매일 미사일 수십발을 발사했지만, 미국과 이스라엘의 계속된 공습으로 인해 전쟁 대부분 기간에는 발사 빈도가 하루 10∼15발로 줄었다고 말합니다.또 이란은 현재 미사일을 더 제조할 수 없습니다.이란이 방위산업을 복원하는 속도는 이란이 러시아와 중국에서 어떤 지원을 받느냐에 달려 있습니다.국제사회의 대(對)이란 제재와 수출통제도 이란의 군사 역량 강화를 제약하는 요인인데 이란은 미국과의 협상에서 종전 조건으로 모든 제재 해제를 요구했습니다.미국이 이란의 미사일 역량을 완전히 파괴하지 못하는 이유 중 하나는 지상군 투입 없이 공습에만 의존하기 때문이라는 분석이 나옵니다.미국은 1991년 이라크와 싸울 때는 이라크 군의 이동식 스커드 미사일 발사대를 파괴하기 위해 항공력만 사용하지 않고, 동맹인 영국과 함께 특수부대를 이라크로 보냈다고 WSJ은 설명했습니다.또 이란의 미사일 시설은 깊은 산속 지하에 있습니다.이스라엘은 미사일 발사대가 드나드는 지하 갱도 입구를 붕괴하는 데 공습을 집중했지만, 지하 시설 자체를 파괴하는 데는 어려움을 겪었습니다.