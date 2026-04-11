매킬로이, 마스터스 36홀 역대 최다 6타 차 선두…2연패 청신호

▲ 17번 홀 칩인 버디에 기뻐하는 매킬로이

남자 골프 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 2연패 도전에 나선 시즌 첫 메이저 대회 마스터스 토너먼트에서 압도적인 선두로 반환점을 돌았습니다.매킬로이는 오늘 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널 골프클럽(파72·7천565야드)에서 열린 제90회 마스터스 2라운드에서 버디 9개를 쓸어 담고 보기 2개를 묶어 7언더파 65타를 쳤습니다.1라운드 5언더파로 샘 번스(미국)와 공동 선두로 나섰던 매킬로이는 중간 합계 12언더파 132타를 기록, 단독 선두에 올랐습니다.매킬로이는 공동 2위가 된 번스, 패트릭 리드(미국·이상 6언더파 138타)에게 무려 6타 차로 앞섰습니다.마스터스 역사상 36홀 최다 격차 선두 기록입니다.종전 최다 기록은 5타 차였습니다.지난해 마스터스를 제패하며 4대 메이저 대회에서 모두 우승하는 커리어 그랜드슬램을 완성했던 매킬로이는 대회 2연패 청신호를 켰습니다.골프 '명인 열전'으로 불리는 마스터스에서 지난해까지 89차례 대회가 열리는 동안 2년 연속 우승은 세 차례 나왔습니다.1965-1966년 잭 니클라우스(미국), 1989-1990년 닉 팔도(잉글랜드), 그리고 2001년과 2002년 타이거 우즈(미국)가 2년 연속 정상에 올랐습니다.올해 매킬로이가 우승한다면 우즈에 이어 24년 만이자, 역대 4번째 주인공이 됩니다.이날 매킬로이는 2∼4번 홀 연속 버디로 초반부터 기세를 올렸습니다.2번 홀(파5)에서 세 번째 샷을 홀 1.8ｍ가량에 붙여 버디를 잡아냈고, 다음 홀(파4)에서는 두 번째 샷을 1ｍ 이내로 보내 가볍게 한 타를 더 줄였습니다.4번 홀(파3)에서는 티샷이 그린 초입에 떨어진 뒤 꽤 굴러 약 7ｍ 버디 퍼트를 남겼으나 이마저 성공했습니다.매킬로이는 5번 홀(파4)에서는 두 번째 샷이 그린을 넘긴 여파로 첫 보기를 써냈고, 10번 홀(파4)에서는 두 번째 샷이 그린 주변 벙커에 들어간 뒤 결국 한 타를 더 잃어 중반에는 주춤했습니다.하지만 그는 12번 홀(파3)을 시작으로 막판 7개 홀에서 버디 6개를 몰아치는 기염을 토하며 경쟁자들을 멀찍이 따돌렸습니다.매킬로이가 까다로운 17번 홀(파4)에서 칩인 버디를 잡아내고 마지막 18번 홀(파4)까지 약 2ｍ 버디 기회를 놓치지 않고 더 달아난 채 경기를 마무리하자 팬들은 우승자를 맞이하는 듯한 큰 환호를 보냈습니다.전날 페어웨이 안착률이 36%(5/14)밖에 되지 않은 가운데서도 5타를 줄였던 매킬로이는 이날은 54%(8/14)로 끌어 올렸고, 그린 적중률은 전날에 이어 72%(13/18)를 기록했습니다.그린 적중 시 퍼트 수는 1라운드 1.5개에서 1.33개로 줄었습니다.그는 "이곳에서 어떤 일이 일어날 수 있는지, 좋은 일이든 나쁜 일이든 잘 알고 있습니다. 너무 앞서가지 말아야 한다는 걸 굳이 상기하지 않아도 됩니다. 내일은 모두가 이븐파로 돌아가는 것"이라고 말했습니다.지난해 매킬로이와 연장 승부 끝에 준우승한 저스틴 로즈(잉글랜드)는 셰인 라우리(아일랜드), 토미 플리트우드(잉글랜드)와 공동 4위(5언더파 139타)에 올랐습니다.제이슨 데이(호주)와 캐머런 영(미국) 등은 공동 7위(4언더파 140타), 브룩스 켑카는 공동 13위(3언더파 141타), 잰더 쇼플리(미국)와 마쓰야마 히데키(일본) 등은 공동 16위(2언더파 142타)로 뒤를 이었습니다.2022년과 2024년 우승자인 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 두 타를 잃어 공동 24위(이븐파 144타)에 그쳤습니다.1라운드 때 4타를 잃고 주춤했던 임성재는 이날 3타를 줄이며 공동 32위(1오버파 145타)로 20계단 넘게 순위를 끌어 올렸고, 김시우는 한 타를 잃어 욘 람(스페인) 등과 공동 47위(4오버파 148타)로 2라운드를 마쳤습니다.매킬로이, 셰플러 등과 우승을 다툴 것으로 전망됐던 LIV 골프 소속 브라이슨 디섐보(미국)는 이날 두 타를 더 잃어 공동 60위(6오버파 150타)에 그쳐 컷 탈락했습니다.2라운드 공동 47위(4오버파 148타)까지 컷을 통과했습니다.(사진=게티이미지)