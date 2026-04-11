프로야구, 올해도 흥행 대박…1천300만 관중 돌파 추세

▲ 5일 부산 사직야구장에서 열린 프로야구 SSG 랜더스와 롯데 자이언츠의 경기에서 만원 관중이 열띤 응원을 하고 있다.

최근 2년 연속 1천만 관중을 돌파한 프로야구 KBO리그의 인기가 올해도 계속되고 있습니다.지난달 28일 개막한 2026 신한SOL KBO리그는 10일까지 벌써 100만 관중을 돌파했습니다.KBO에 따르면 10일까지 열린 55경기에 관중 101만 1천465명이 입장, 1982년 프로야구 출범 이후 역대 최소 경기, 개막 후 최단기간에 100만 관중을 넘어섰습니다.올해 개막 후 불과 2주일인 14일 만에 100만 관중을 넘겨 이 부문 종전 기록이었던 지난해 16일을 이틀 앞당겼고, 최소 경기 수 종전 기록은 지난해 60경기였습니다.2024시즌에 처음으로 정규시즌 관중 1천만명을 넘어선 프로야구는 지난해 1천231만 2천519명의 관중을 야구장으로 불러 모았습니다.올해 관중 수는 지난해 같은 경기 수 대비 4%가 늘었으며 이 추세라면 1천324만명이 들어올 것으로 예상됩니다.경기당 평균 관중 수도 지난해 55경기 기준 1만7천876명에서 올해 1만8천390명으로 2.9%가 늘었습니다.올해 6월 개막하는 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 프로야구 흥행에 변수로 지목되기도 하지만, 올해 월드컵 한국 대표팀 경기 시간이 한국시간으로 오전에 열리는 데다 최근 사례로 보면 월드컵 축구와 프로야구 흥행의 상관관계가 점점 옅어지는 추세입니다.구단별로는 LG 트윈스가 14만1천872명으로 1위, 삼성 라이온즈가 14만226명으로 2위입니다.평균 관중 2만명을 넘긴 구단은 LG(2만3천645명), 삼성(2만3천371명), 롯데 자이언츠(2만258명), 두산 베어스(2만229명) 등 4개 팀입니다.지난해 동일 기간 대비 누적 관중 증가율에서는 키움 히어로즈가 43%가 늘었고, kt wiz도 22% 증가했습니다.TV 중계 시청률도 다른 종목들에 비해서 압도적입니다.10일 KBS-2TV가 중계한 KIA 타이거즈와 한화 이글스의 대전 경기는 시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면 전국 기준 시청률 2.9%로 10일 지상파 프로그램 중 16위, 시청자 수 역시 59만7천명으로 지상파 프로그램 중 16위에 올랐습니다.지난해 '가을 야구'에서는 야구 중계 시청률이 해당일 전체 1위에 오르고, 시청률 역시 10%를 돌파하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)