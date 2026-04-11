3차 최고가격제 이틀째…서울 휘발윳값 2,020원대 상승세 지속

3차 석유 최고가격제 실시 이틀째인 오늘(11일) 전국 주유소 평균 유가가 상승세를 이어가고 있습니다.



유가정보시스템 오피넷에 따르면 오늘 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발윳값은 리터당 1,990.7원으로 전날보다 1.8원 올랐습니다.



같은 시각 경유 가격은 1.5원 상승한 1,984.2원을 나타냈습니다.



서울 지역 유가는 오름폭이 상대적으로 작았습니다.



서울 평균 휘발유 가격은 리터당 2,024.0원으로 전날보다 1.3원 올랐고, 경유 가격은 1.0원 오른 2,009.6원으로 집계됐습니다.



전날 같은 시각 전국 휘발유와 경유 가격이 각각 2.6원, 2.9원 오르고, 서울 휘발유와 경유 가격도 1.5원, 2.8원 오른 데 비해서 상승세가 둔화했습니다.



정유사의 주유소 공급가격에 상한선을 두는 석유 최고가격제는 지난달 13일 첫 시행된 뒤 같은 달 27일 2차에 이어 지난 10일 3차 시행에 들어갔습니다.



3차 최고가격은 휘발유는 리터당 1,934원, 경유는 1,923원, 등유는 1,530원으로 2차와 같이 동결됐습니다.



정부는 최근 국제 유가 변동성과 민생 물가 영향 등을 고려해 이처럼 결정했습니다.



현지 시각 10일 국제유가는 미국과 이란의 종전 협상을 앞두고 소폭 하락했습니다.



6월 인도분 브렌트유는 전장 대비 0.72달러 내린 배럴당 95.20달러에 거래를 마쳤습니다.



5월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI)는 1.30달러 내린 배럴당 96.57달러에 마감했습니다.



통상 국제유가 변동은 약 2~3주 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.



(사진=연합뉴스)