트럼프 "호르무즈 꽤 빨리 열릴 것…핵무기 금지가 첫째 목표"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 10일 이란이 여전히 통제권을 유지 중인 호르무즈 해협에 대해 "꽤 빨리 열릴 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 오는 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 열리는 미국과 이란의 종전 협상을 위한 첫 회담을 하루 앞둔 이날 버지니아주 샬러츠빌로 향하기에 앞서 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 이같이 밝혔습니다.트럼프 대통령은 호르무즈 해협에 대해 "그건 자동으로 열릴 것이다. 우리가 그냥 떠나버리면 해협은 열릴 수밖에 없다. 해협이 열리지 않으면 그들은 돈을 벌 수 없다"고 밝혔습니다.그는 또한 이란의 호르무즈 봉쇄 및 통행료 징수 방침에 대해 "그렇게 하도록 두지 않을 것이다. 그건 공해(公海·international water)이다. 그들이 그렇게 (통제)할지는 아무도 모르지만, 그들이 그렇게 한다면 내버려 두지 않을 것"이라고 경고했습니다.트럼프 대통령은 파키스탄에서 이란 협상단과 마주할 JD 밴스 부통령에게 "행운을 빈다. 그는 커다란 임무를 맡았다"고 말했습니다.이번 협상 목표에 대해선 "핵무기 금지가 첫째이다. 이미 정권교체가 이뤄졌다고 생각하지만, 우리는 그걸 기준으로 삼은 적이 없다"며 "핵무기 금지가 우리(목표)의 99%"라고 밝혔습니다.