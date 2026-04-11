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레바논 피해 '눈덩이'…회담 앞두고 중대 변수 부상

손기준 기자
작성 2026.04.11 07:27 조회수
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<앵커>

이스라엘은 미국과 이란의 휴전 발표에 아랑곳하지 않고 수도 베이루트를 포함해 레바논 곳곳을 폭격했습니다. 현재까지 1천600명 가까운 사상자가 발생한 것으로 집계된 가운데, 오는 14일 이스라엘과 레바논 정부가 미국에서 대면 협상을 실시할 전망입니다.

손기준 기자입니다. 

<기자>

굉음 소리와 함께 회색 연기가 곳곳에서 피어오릅니다.

현지시간 10일, 이스라엘군이 레바논 남부 나바티에 주 일대에 융단 폭격을 퍼붓는 모습입니다.

이스라엘은 미국과 이란의 휴전 발표에도 지난 8일부터 헤즈볼라 섬멸을 명분으로 수도 베이루트 포함해 레바논 전역 100여 곳에 공습을 이어가고 있습니다.

이에 헤즈볼라도 성명을 통해 이스라엘의 해군기지 등을 겨냥해 미사일을 발사했다고 밝혔습니다.

레바논 보건부는 이스라엘의 이번 공습으로 사망자 수가 357명, 부상자 수는 1천223명으로 늘었다고 밝혔습니다.

[스테판 두자릭/유엔 사무총장 대변인 : WHO(세계보건기구)는 사상자 급증으로 인해 일부 병원에서 며칠 내에 외상 치료 물자가 부족할 수 있다고 경고합니다. 단 하루 만에 약 3주 분량의 의료품이 고갈됐습니다.]

곳곳에서 장례식이 열리는 등 이스라엘을 향한 레바논 국민들의 분노도 확산하고 있습니다.

[하산 살레/레바논 티레 주민 : 이스라엘의 잔혹함은 이 나라에서 민간인을 가리지도, 무슬림과 기독교인을 구분하지도 않습니다. 우리는 모두 함께 단결해 이 야만성과 공격에 맞서야 합니다.]

또, 오는 14일 이스라엘과 레바논 정부가 미국에서 헤즈볼라 무장 해제 논의를 위해 대면 협상을 벌일 예정인데, 이를 두고도 헤즈볼라는 무조건적인 양보는 없어야 한다고 강조했습니다.

미국과 이란 사이 협상을 앞두고 이스라엘의 레바논 공습이 이어지면서 자칫 협상이 시작도 하기 전에 좌초될 수 있단 우려가 커지고 있습니다.

(영상편집 : 조무환)
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