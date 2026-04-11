1. 오늘 운명의 종전 협상…이란 "동결자산 해제" 새 요구



중동 전쟁을 끝내기 위한 미국과 이란의 첫 대면 협상이 우리 시간으로 오늘(11일) 오후 파키스탄에서 열립니다. 미국 협상단 대표인 밴스 부통령은 이란을 향해 미국을 속이려 들지 말라고 경고했고 이란도 먼저 동결 자산부터 풀어야 한다는 새 조건을 제시하면서 협상의 불확실성이 커지고 있습니다.



2. 이스라엘, 레바논 폭격 계속…종전 협상 중대 변수



트럼프 대통령의 자제 요구에도 불구하고 이스라엘은 레바논 전역을 폭격했습니다. 현재까지 1천600명의 사상자가 발생한 가운데, 레바논 상황이 종전 협상의 중대 변수로 떠올랐습니다.



3. '26조 추경' 본회의 통과…"소득 하위 70%에 지원금"



26조 2천억 규모의 전쟁 추경예산안이 국회 본회의를 통과했습니다. 소득 하위 70%에 해당하는 3천500여만 명에게 최대 60만 원의 고유가 피해지원금이 지급될 예정입니다.



4. '소상공인 단결권' 허용 시사…"AI 두려워 말라"



이재명 대통령이 민노총 간담회에서 소상공인들에게 집단교섭과 최소한의 단결권을 허용해야 한다고 밝혔습니다. 또 AI기술로 일자리가 사라질 수 있단 우려에 대해 너무 공포를 가질 필요는 없다고 말했습니다.