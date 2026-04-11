공천 하루 만에…통일교 금품 수수 의혹 '무혐의'

<앵커>



통일교 금품 수수 의혹을 받아 온 더불어민주당 전재수 의원에 대해 검경 합동 수사 본부가 혐의를 불기소 처분하고 수사를 마무리했습니다. 전 의원이 부산 시장후보로 확정된 지 하루 만에 발표한 건데 금품을 받은 걸로 의심되지만 공소시효가 지났거나 증거가 불충분한다는 겁니다.



신용일 기자입니다.



<기자>



통일교 측으로부터 현안 청탁 목적으로 현금 2천만 원과 1천만 원 상당의 명품 시계를 받았다는 의혹이 제기된 민주당 전재수 의원.



검경 합수본은 출범 약 3개월여 만에 관련 혐의를 모두 불기소 처분했습니다.



전 의원이 민주당 부산시장 후보로 확정된 지 하루 만입니다.



합수본은 전 의원이 통일교 측이 구입한 780만 원 상당의 까르띠에 시계를 전달받은 걸로 의심되는 시점을 한학자 통일교 총재를 만난 지난 2018년 8월 21일로 특정했고, 이듬해 7월 전 의원의 지인이 해당 시계의 수리를 맡긴 사실도 확인했습니다.



하지만 합수본은 뇌물 가액이 3천만 원에 미치지 않아 공소시효 7년이 만료됐다고 봤습니다.



현금이 제공됐다고 진술한 윤영호 전 통일교 세계본부장이 금품 내용을 직접 보지 못했다고 진술했고 금품 수수 증거도 없다는 겁니다.



합수본은 전 의원이 시계를 지인에게 넘긴 경위나 전 의원 지인과 통일교와의 연관성에 대한 설명은 내놓지 않았습니다.



합수본은 지난 2019년 통일교 측에서 전 의원의 자서전 500권을 1천만 원에 구입했다는 의혹도 '청탁 증거가 부족하다'며 무혐의 처분했습니다.



다만 지역구 사무실 PC를 초기화한 전 의원의 보좌진 4명을 증거인멸 혐의로 기소했는데, 전 의원의 지시 여부는 확인되지 않았다고 합수본은 밝혔습니다.



전 의원은 끝까지 믿어준 시민들께 감사하다고 밝혔고,



[전재수/민주당 의원 : 아까운 시간이 많이 흘렀습니다. 이제는 오롯이 일만 할 수 있게 됐습니다.]



국민의힘은 유권무죄 무권유죄라며 강하게 반발했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 합동수사본부장이 전재수 후보의 선대위원장을 맡기로 한 거 같습니다. 부산 시민들께서 반드시 심판해 주실 것입니다.]



통일교 측으로부터 3천만 원을 수수한 혐의를 받는 임종성, 김규환 전 의원도 무혐의 처리했습니다.



(영상취재 : 양현철·김용우, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 김예지)