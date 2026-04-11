'26조' 추경 본회의 통과…"소득 하위 70%에 지원금"

<앵커>



26조 2천억 원대 이른바 '전쟁 추경'이 여야 합의로 국회 본회의를 통과했습니다. 소득 하위 70%에 해당하는 3천500여만 명에게 최대 60만 원의 고유가 피해지원금이 지급될 예정입니다.



김형래 기자의 보도입니다.



<기자>



[우원식/국회의장 : 2026년도 제1회 추가경정예산안은 예산결산특별위원회의 수정안대로 가결되었음을 선포합니다.]



이른바 '전쟁 추경'으로 불리는 26조 2천억 원 규모의 올해 첫 추가경정예산안이 여야 합의로 국회 본회의를 통과했습니다.



여야는 정부가 제출했던 추경안에서 일부 사업을 감액하고 그 범위 안에서 다른 사업을 늘려 최종적으로 34억 원을 줄였습니다.



이번 추경의 핵심 사업으로 꼽히는 소득 기준 하위 70%에 대한 고유가 피해지원금 지급예산 4조 8천억 원은 정부안 그대로 감액 없이 통과됐습니다.



이에 따라 국민 3천580만 명은 이르면 이번 달 말부터 10에서 60만 원의 피해지원금을 순차적으로 받게 됩니다.



[진성준/국회 예산결산특별위원장 : 고유가로 어려움을 겪는 우리 국민들께서 힘을 얻고 현장에 필요한 지원이 적기에 지원되기를 바랍니다.]



대중교통 이용 활성화를 위해 교통비를 일부 환급해 주는 서비스인 K-패스를 6개월 동안 한시적으로 50% 할인하는 사업에는 예산 1천억 원이, 각종 석유화학제품의 원료인 나프타 수급 안정화를 위한 지원 사업에는 2천억 원이 각각 증액됐습니다.



대신 여야는 신용보증기금 및 기술보증기금 출연금과 정부 주도의 단기 일자리 사업 관련 예산 등을 일부 삭감했는데, 사업 자체가 사라지거나 절반 이상 줄어든 경우는 없다고 설명했습니다.



또 관광객 짐을 운송해 주는 서비스, 이른바 '짐 캐리' 예산으로 논란이 됐던 '중화권시장 유치 확대' 사업은 지원 대상을 중화권이 아닌 전 세계로 변경하면서 25억 원을 감액했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환)