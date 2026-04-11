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"이스라엘-레바논, '헤즈볼라 무장해제' 14일 미국서 첫 협상"

손기준 기자
작성 2026.04.11 03:54 조회수
"이스라엘-레바논, '헤즈볼라 무장해제' 14일 미국서 첫 협상"
▲ 이스라엘 공습으로 붕괴한 레바논 베이루트의 건물에 부상자를 구출하는 응급대원들

헤즈볼라의 무장해제 문제 등을 논의할 이스라엘과 레바논 정부 간의 첫 대면 협상이 오는 14일 미국 워싱턴 DC 국무부에서 열릴 예정이라고 일간 타임스오브이스라엘이 현지시간 10일 보도했습니다.

레바논 측에서는 나다 하마데-모아와드 주미 대사, 이스라엘 측에서는 예키엘 라이터 주미 대사가 협상단을 이끌고, 중재역을 맡은 미국에서는 미셸 이사 주레바논 대사가 대표단을 이끕니다.

본격적인 회담에 앞서 이날 각국 대표와 미 국무부의 마이크 니덤 고문이 사전 전화 회의를 통해 세부 의제를 조율할 것으로 알려졌습니다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전날 밤 성명을 통해 헤즈볼라의 무장 해제와 양국 간 완전한 평화 협정 체결을 목표로 레바논과의 협상을 가능한 한 빨리 시작하겠다고 밝혔습니다.

다만, 이스라엘 총리실은 이번 화요일 회담 일정에 대해 공식적인 확인을 내놓지 않고 있습니다.

외교 관계를 맺지 않은 이스라엘과 레바논 정부의 이번 협상은 헤즈볼라의 활동으로 인해 장기간 이어진 역내 긴장을 완화하고 가자지구와 레바논 남부의 안보 지형을 재편하는 중대 분수령이 될 전망입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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