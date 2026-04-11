트럼프, 이란협상 결렬시 고강도 공격 경고…"최고무기 싣고있다"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

현지시간 11일 파키스탄 이슬라마바드서 열리는 미국과 이란의 종전 협상을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령이 협상 결렬시 고강도 군사행동에 나설 것임을 이란에 경고했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 10일 미 일간 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서 이란과의 협상이 성공할 것으로 보느냐는 질문에 "약 24시간 안에 알게 될 것"이라고 답했습니다.그러면서 "우리는 재정비(reset)를 진행 중"이라며 "함선에 최고의 탄약, 지금까지 만들어진 최고의 무기를 싣고 있다"고 말했습니다.또 "우리가 완전한 궤멸을 하는 데 썼던 것보다 훨씬 높은 수준"이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 "만약 합의가 이뤄지지 않는다면, 우리는 그것들을 사용할 것이며 매우 효과적으로 사용할 것"이라고 했습니다.그는 또 "우리는 그들이 진실을 말하는지 알 수 없는 사람들을 상대하고 있다"며 "우리 앞에서는 모든 핵무기를 없앤다고 하고, 언론 앞에서는 '아니, 우리는 농축을 원한다'고 말한다"고 전했습니다.