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쿠웨이트 "군 핵심시설에 이란 공습…부상자 다수"…이란, 강하게 부인

손기준 기자
작성 2026.04.11 03:44 조회수
쿠웨이트 "군 핵심시설에 이란 공습…부상자 다수"…이란, 강하게 부인
▲ 쿠웨이트시티의 연료 저장 시설을 겨냥한 드론 공격 이후 쿠웨이트 국제공항에서 연기가 피어오르고 있다.

쿠웨이트 국방부는 현지시간 10일 이란이 국가방위군(KNG)의 핵심 시설 여러 곳을 공습해 많은 부상자가 났고 물적 피해도 심각하다고 밝혔습니다.

쿠웨이트 국방부 대변인 사우드 알아트완 대령은 이란의 '불의한 침략'으로 이같은 인적·물적 피해가 발생했으며 부상자는 안정적으로 치료 중이라고 설명했습니다.

왕실 직속의 국가방위군은 정규군과 별도 조직으로 왕실의 안위와 국가 기간 시설을 보호하는 특수 임무를 맡는 군조직입니다.

앞서 국가방위군 대변인 자단 파델 준장은 전날 밤 11시쯤 "KNG의 기지 한 곳이 적대적 드론의 공격을 받아 상당한 물적 피해를 입었다. 인명 피해는 보고되지 않았다"고 발표했습니다.

이후 쿠웨이트 국방부가 공격의 주체를 이란이라고 지목한 겁니다.

쿠웨이트 현지 언론들은 이 공격이 전날 밤 9∼10시쯤 벌어졌다고 보도했습니다.

이란 이슬람혁명수비대는 10일 오전 낸 성명에서 "(8일 시작된) 휴전 기간 지금까지 어느 나라도 절대 공격하지 않았다"며 강하게 부인했습니다.

혁명수비대는 "여러 매체가 페르시아만 남쪽 연안 일부 국가들(걸프 국가)의 시설이 드론과 미사일 공격을 받았다고 보도하고 있다"며 "이런 보도가 사실이라면 의심할 여지없이 시온주의 적(이스라엘)이나 미국의 소행"이라고 주장했습니다.

그러면서 "이란군은 실제 공격했으면 떳떳하게 공식 성명을 통해 발표한다"며 "공식 성명으로 발표되지 않은 모든 군사적 행동은 우리와 무관하다"고 덧붙였습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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