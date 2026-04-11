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잠수함 화재로 고립된 60대 근로자, 33시간만에 시신 수습

최승훈 기자
작성 2026.04.11 01:27 조회수
잠수함 화재로 고립된 60대 근로자, 33시간만에 시신 수습
▲ 울산서 발생한 해군 잠수함 화재

HD현대중공업 울산조선소에서 발생한 해군 잠수함 화재로 고립됐던 근로자가 33시간여 만에 시신으로 수습됐습니다.

소방 당국은 어제(10일) 밤 11시 18분쯤 잠수함 내부에서 60대 여성 A 씨의 시신을 수습해 인근 병원으로 이송했다고 밝혔습니다.

잠수함 화재 발생 후 33시간 20분가량 만입니다.

협력업체 근로자인 A 씨는 지난 9일 낮 1시 58분쯤 HD현대중공업 울산조선소에서 창정비(선체와 장비를 최적 성능으로 유지하기 위해 조선소에 입항해 하는 정비작업) 중이던 해군 214급 잠수함 홍범도함 내부 청소 작업을 하다가 불이 나자 고립됐습니다.

당시 잠수함에 있던 작업자 47명 가운데 A 씨를 제외한 나머지는 모두 탈출했습니다.

화재 직후 A 씨 위치가 확인되지 않자, 소방 당국은 진화 작업과 함께 수색에 나섰고, 2시간 40분 뒤인 오후 4시 38분쯤 잠수함 지하 공간에 쓰러져 있는 A 씨를 발견했습니다.

A 씨가 발견된 지점은 잠수함 1층 생활공간 아래쪽 지하 공간으로, 바닥부 출입구(해치)에서 약 1m 떨어진 곳입니다.

소방 당국과 회사 관계자들은 A 씨 구조를 시도했으나, 잠수함 내부에 있는 고용량 배터리 폭발 우려와 감전·누전, 스파크 발생 위험 때문에 어려움을 겪었습니다.

이에 따라 소방 당국은 전문가를 동원해 배터리 해체 작업 등으로 2차 사고 위험을 줄이며 장시간 작업해 안전을 확보한 후 A 씨의 시신을 수습한 것으로 알려졌습니다.

이번 화재 사고로 근로자 1명이 사망하면서 경찰과 고용노동부는 본격적인 수사에 나서게 됩니다.

경찰은 업무상 과실치사 혐의를, 고용노동부는 원청인 HD현대중공업과 A 씨가 소속된 협력업체를 상대로 중대재해처벌법 위반 여부 등을 조사할 전망입니다.
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