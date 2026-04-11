전쟁발 물가 우려…미국 미시간대 소비자심리 사상 최저

▲ 미국 주유소

미국 소비자들의 경제 심리가 사상 최저 수준으로 떨어진 것으로 조사됐습니다.이란 전쟁에 따른 물가 상승 우려가 영향을 미친 것으로 보입니다.미 미시간대는 현지시간 10일 경기에 대한 미국 소비자들의 자신감을 반영하는 소비자심리지수 잠정치가 4월 47.6으로 전달 53.3 대비 5.7포인트(10.7%) 하락했다고 밝혔습니다.이는 전문가 전망치를 밑도는 수준으로, 해당 집계 이후 최저칩니다.이전 최저치는 물가가 급등했던 2022년 6월의 50.0이었습니다.이번 조사는 3월 24일부터 이달 7일까지 이뤄진 설문조사를 바탕으로 이뤄졌습니다.미국과 이란의 2주 휴전 합의가 발효되기 이전에 전체 응답의 약 98%가 수집됐다고 대학 측은 설명했습니다.현재 경제 여건 지수는 3월 55.8에서 4월 50.1로 하락했고, 같은 기간 소비자 기대지수는 51.7에서 46.1로 떨어졌습니다.특히 물가 우려가 커졌는데, 향후 1년 기대 인플레이션은 3월 3.8%에서 4월 4.8%로 급등했습니다.2025년 4월 이후 월간 최대 상승 폭입니다.소비자들의 장기 인플레이션 전망을 반영하는 5년 기대 인플레이션도 3.2%에서 3.4%로 올라, 2025년 11월 이후 최고치를 기록했습니다.집계를 관장하는 조안 슈 디렉터는 "연령, 소득, 정당 등 모든 인구통계학적 집단에서 소비심리가 위축되며 하락세가 광범위하게 나타났다"고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)