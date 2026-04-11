트럼프, 대 이란 협상 메시지?…"세상에서 가장 강력한 초기화"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 10일 소셜미디어 트루스소셜에 "세상에서 가장 강력한 초기화! (WORLD'S MOST POWERFUL RESET!)"라고 적었습니다.한 문장으로 올린 이 글에 추가적인 설명은 없었지만 미국과 이란의 종전 협상을 앞두고 발신한 메시지로 해석됩니다.'초기화' 또는 '재설정'으로 해석되는 '리셋'(reset)은 이번 협상을 통해 전쟁을 마무리 지을 것이며, 중동 및 국제 정세의 판이 새롭게 짜일 것이라는 의미로 읽을 수도 있습니다.미·이란은 11일 중재국인 파키스탄의 수도 이슬라마바드에서 양측 고위급 대표가 참석한 가운데 개전 후 첫 대면 협상을 진행합니다.미국 협상 대표단을 이끄는 JD 밴스 부통령은 파키스탄으로 향하기에 앞서 기자들과 만나 "협상을 기대하고 있다.긍정적일 것으로 본다"고 말하면서도 이란을 향해 '장난치지 말라'는 경고성 발언도 내놨습니다.트럼프 대통령은 전날 NBC 방송 인터뷰에서 종전 협상에 대해 "매우 낙관적"이라며 "그들은 동의해야 할 모든 것들에 동의하고 있다"고 말했습니다.