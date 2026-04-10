26.2조 '전쟁 추경', 국회 통과…소득 하위 70%에 지원금

▲ '전쟁 추경' 국회 본회의 통과, 정부 대표해 인사말 하는 김민석 총리

중동 전쟁에 따른 민생 피해 지원 등을 위한 추가경정예산안이 오늘(10일) 국회 문턱을 넘었습니다.정부가 국회에 추경안을 제출한 뒤 열흘 만입니다.국회는 오늘 밤 본회의에서 26조 2천억 원 규모의 추경안을 재석 244명에 찬성 214명, 반대 11명, 기권 19명으로 가결했습니다.국민의힘과 개혁신당 일부 의원들이 반대표를 던졌습니다.이번 추경안은 정부가 제출한 원안의 총액 규모를 유지했습니다.국회 심사 과정에서 세부 사업별로 약 7천900억 원을 각각 삭감·증액했습니다.추경안에는 '고유가 피해 지원금' 지급을 위한 사업, 4조 8천억 원 규모가 담겼습니다.소득 기준 하위 70%에 해당하는 3천256만 명에게 1인당 최소 10만 원에서 최대 60만 원을 지원하는 내용입니다.국민의힘은 추경안 심사 과정에서 피해 지원금을 '지방선거용 매표 예산'이라며 삭감을 주장했으나, 협상 과정에서 정부안 수용으로 입장을 선회했습니다.정부는 이번 달 중 기초수급자·차상위 가구 대상으로 1차로 지원금을 지급하고, 관계부처 태스크포스(TF) 등을 거쳐 소득 하위 70% 대상자 전체에 대해서도 조속히 지급한다는 방침입니다.석유 최고가격제 지원을 위한 예산도 정부안 4조 2천억 원이 유지됐습니다.석유 최고가격제 시행에 따른 정유사의 손실 등을 보전하는 데 쓰이는 예산입니다.대중 교통비 환급 서비스인 K-패스를 한시적으로 50% 할인하기 위한 예산도 포함됐습니다.K-패스 지원 예산은 국회 심사 과정에서 정부안 877억 원보다 1천억 원 증액해 지원 폭을 늘렸습니다.대중교통 정기 이용 시 일부 환급하는 '기본형'의 환급률 및 환급 방식을 조정하고, 기준 금액 이상의 지출액을 돌려주는 '정액형'에 대한 혜택을 새로 포함했습니다.정액형의 경우 이달 대중교통 이용분부터 소급 적용해 다음 달 중 환급이 추진됩니다.나프타 수입단가 차액 지원 등 수급 지원을 위한 예산도 정부안보다 2천억 원 늘렸습니다.농기계 유가 연동 보조금, 농림·어업인 유가 연동 보조금, 연안 여객선 유류비 부담 완화를 위한 지원 등 항목도 정부안보다 2천억 원을, 무기질 비료 구매 지원을 위해선 73억 원을 각각 증액했습니다.반면 중소기업 모태조합 출자, K-콘텐츠 펀드 출자, 내일배움카드 일반 사업, 국민 문화활동 지원 등과 관련한 예산 항목 일부는 긴급성이 상대적으로 낮다는 판단으로 감액됐습니다.이번 추경안은 이재명 정부 들어 두 번째로, 새 정부 출범 직후인 지난해 7월 31조 8천억 원 규모의 추경을 편성한 바 있습니다.중동 전쟁의 장기화에 따른 민생 위기에 대응한다는 취지로 마련된 이번 추경안은 지난달 31일 국회에 제출됐습니다.(사진=연합뉴스)