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교황 "기독교인은 폭탄을 던지는 편에 서지 않아"

손기준 기자
작성 2026.04.10 23:03 조회수
교황 "기독교인은 폭탄을 던지는 편에 서지 않아"
▲ 레오 14세 교황

레오 14세 교황은 현지시간 10일 "기독교인은 어제(9일) 칼을 휘두르고 오늘 폭탄을 던지는 자들의 편에 절대 서지 않는다"고 말했습니다.

현지 안사통신에 따르면 교황은 이날 이라크 바그다드에서 온 주교들에게 "하느님은 어떤 분쟁도 축복하지 않으신다는 것을 선포하도록 우리를 도와달라"며 이같이 밝혔습니다.

교황은 "구원의 탄생을 본 땅은 신성 모독과 비즈니스의 잔혹함으로 모독받고 있다"며 "생명은 존중받지 못하고 이해관계에 따른 부수적인 것으로 여겨진다"고 지적했습니다.

이어 "자유와 평화를 만들어내는 것은 군사 행동이 아니라 공존과 대화"라며 "어떤 이해관계도 가장 약한 이들의 생명보다 가치 있을 수 없다"고 강조했습니다.

교황이 특정 인물이나 상황을 거론하지는 않았지만, 피트 헤그세스 미국 국방장관 등 기독교 신자로 알려진 미국의 고위 관리를 겨냥한 것이라는 해석이 많습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 스스로를 장로교도라고 밝힌 바 있고 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관 등은 가톨릭 신자로 전해졌습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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