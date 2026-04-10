트럼프 '자제' 요구에도 이스라엘·헤즈볼라 공방

미국과 이란의 종전을 위한 협상을 하루 앞두고도 이스라엘과 레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라의 공방은 계속됐습니다.



이스라엘의 대규모 레바논 공격에 미·이란 휴전 합의가 위태로워지자 도널드 트럼프 미 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 공격을 자제하라고 요구했으나 이스라엘은 폭격을 멈추진 않았습니다.



레바논 국영통신 NNA는 현지시간 10일 이스라엘군이 레바논 남부 데이르 카눈 라스 알아인을 공습해 구급차와 소방차 여러 대가 파괴됐다고 보도했습니다.



이스라엘은 헤즈볼라가 이런 구호 차량도 무기를 운반하는 데 쓴다고 주장합니다.



레바논 남부 알타이리, 동부 베카의 사흐마르도 이스라엘의 폭격을 받았다고 알자지라 방송이 보도했습니다.



다만, 인명피해는 알려지지 않았습니다.



헤즈볼라도 이날 낸 성명에서 이스라엘의 아슈도드 해군기지에 미사일을 발사했다고 전했습니다.



이들은 "적의 일방적인 휴전 합의 위반과 반복된 베이루트 공격에 대한 대응"이라고 주장했습니다.



나임 카셈 헤즈볼라 사무총장은 헤즈볼라의 무장해제를 위해 이스라엘과 레바논이 다음주 미국에서 직접 회담하기로 한 데 대해 "레바논 관리들은 (이스라엘에) 공짜로 양보하면 안된다"고 요구했습니다.