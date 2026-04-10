정부, 중동평화 정부대표에 이경철 외교부 아프가니스탄·파키스탄 특별대표 임명

▲ 외교부

정부가 이경철 외교부 아프가니스탄·파키스탄 특별대표(정부대표)를 '중동평화 정부대표'로 임명했습니다.중동평화 정부대표는 이번 미국·이스라엘-이란 전쟁과 휴전 협상 국면에 국한된 역할이 아니라, 팔레스타인 문제를 포함한 중동 전반의 평화 의제를 거시적으로 다루는 직책이라는 게 정부 당국자들의 설명입니다.이 대표는 앞으로 중동 관련 주요 국제회의에 한국 정부를 대표해 참석해 우리 측 입장을 설명하고, 각국의 동향과 국제사회의 논의 흐름을 파악하는 핵심 가교 역할을 맡게 될 것으로 보입니다.이는 단기 현안 대응을 넘어 중동 지역의 복잡한 분쟁과 평화 협의 과정을 상시 점검함으로써 정부의 외교적 판단과 전략 수립을 실질적으로 뒷받침하겠다는 취지입니다.특히 가자지구 재건 등 중동 평화를 향한 국제사회의 논의가 장기화할 것으로 예상되는 상황에서, 우리 정부도 이를 전담해 관리할 고위급 소통 채널을 공식화했다는 의미가 큽니다.앞서 외교부 당국자는 중동평화 정부대표의 역할에 대해 "이번 전쟁 상황뿐 아니라 팔레스타인을 포함한 중동 문제 등에 집중해 국제회의에 대표로 참석하는 목적이 있다"고 밝힌 바 있습니다.이경철 대표는 지난 2000년대부터 유엔 안보리를 비롯하여 국제평화 안보 분야에서 경력을 쌓아왔으며, 지난해 9월 유엔 안보리 공식회의에서 안보리 의장 역할을 수행했습니다.또한 '안보리와 한국'이라는 주제로 영국 옥스포드대 외교학 과정에서 2차례 강의에 나서는 등 전문성도 인정받은 바 있습니다.