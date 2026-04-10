'7연속' 동결…"이란 전쟁에 성장률 2% 미만 될 것"

<앵커>



한국은행이 기준금리를 연 2.5%로 동결했습니다. 이번까지 7차례 연속입니다. 이란 전쟁 여파로 국내 경제 전반에 충격이 가해지면서, 올해 성장률은 2%를 밑돌 것이라는 전망도 나왔습니다.



박재현 기자입니다.



<기자>



한국은행 금융통화위원회는 위원 7명 만장일치로 기준금리를 2.5%로 유지하기로 결정했습니다.



지난해 5월 이후 7번 연속 동결입니다.



물가와 경제 성장, 환율이라는 변수 사이에 이란 전쟁까지 터지면서 한국은행의 고민은 더 커진 모습입니다.



국제유가 상승으로 물가 상승 압력은 커졌지만, 금리를 올려 물가를 관리하기에는 가계 부채와 경기 침체 우려가 부담입니다.



그렇다고 금리를 내리면 시중에 돈이 더 풀리고 미국과의 금리 격차가 커지면서 환율과 물가가 더 뛸 수 있습니다.



한국은행은 이란 전쟁 여파로 올해 경제성장률이 지난 2월 전망치인 2%를 밑돌 것으로 예상했습니다.



2.2%로 전망했던 물가 상승률은 2%대 중후반까지 오를 것으로 봤습니다.



[홍성욱/산업연구원 산업경제데이터분석실장 : 운송비라든지 이런 것들이 다 원유에 의존이 되고 물가가 오르는 상황에 직면하게 될 텐데, 내수 부분에 안 좋은 영향을 미치게 되다 보면 성장률도 실질적으로 하락하게 되는….]



퇴임을 앞두고 마지막 금통위를 주재한 이창용 한국은행 총재는 경기 침체와 물가 상승이 동시에 나타나는 스태그플레이션 우려에 대해 현재로선 가능성이 작다고 밝혔습니다.



다만 예측 불가능한 상황이 이어지는 만큼 일반적으로 얘기하긴 어렵다고 말했습니다.



[이창용/한국은행 총재 : 충격이 장기화되고 물가 상승 압력이 확산되고 기대 인플레이션이 불안정해질 경우에는 정책적 대응이 필요합니다. 다만 현시점에서는 중동 상황이 위에 어느 방향으로 전개될지….]



시장에서는 이번 기준금리 동결로 금리 인하 기조는 사실상 끝난 것이 아니냔 관측이 많습니다.



물가 상승세에 따라 올 하반기에 기준금리가 오를 수도 있다는 전망도 나옵니다.



(영상편집 : 이상민, 디자인 : 이종정·강유라)