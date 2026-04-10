김민선, KLPGA iM금융오픈 2R 공동 선두…'코스 레코드' 9언더파

▲ 김민선의 2라운드 경기 모습

김민선이 한국여자프로골프, KLPGA 투어 iM금융오픈 둘째 날 코스 레코드인 9언더파를 몰아치며 선두 경쟁에 뛰어들었습니다.김민선은 경북 구미의 골프존카운티 선산에서 열린 대회 2라운드에서 보기 없이 버디만 9개를 쓸어 담으며 9언더파 63타를 쳤습니다.9언더파 63타는 지난해 이 대회 3라운드 때 고지우가 기록한 8언더파 64타에서 한 타 줄인 새로운 코스 레코드입니다.골프존카운티 선산으로부터 코스 레코드 부상인 현금 300만 원을 받은 김민선은 중간 합계 7언더파 137타를 적어내 김민솔, 전예성과 공동 선두에 올랐습니다.177㎝ 장신인 김민선은 지난해 4월 열린 덕신EPC 챔피언십에서 정규 투어 첫 우승을 차지한 바 있습니다.이번 시즌엔 지난주 국내 개막전으로 경기도 여주에서 열린 더시에나 오픈에서 공동 18위에 올랐습니다.더시에나 오픈에서 1라운드 오버파 스코어를 냈으나 이후 사흘 동안 언더파 스코어를 기록하며 상위권 성적을 냈던 김민선은 이번 주도 첫날은 2오버파 공동 67위에 그쳤으나 2라운드에서 반등을 이뤄냈습니다.10번 홀(파5)에서 경기를 시작한 그는 11번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 1ｍ 남짓한 곳에 붙여 첫 버디를 낚은 것을 시작으로 15번 홀까지 5개 홀 연속 버디 행진을 펼쳤습니다.후반에도 4∼6번 홀 연속 버디로 몰아치기를 뽐낸 그는 마지막 9번 홀(파5)에서 한 타를 더 줄여 새로운 코스 레코드의 주인공이 됐습니다.김민선은 "전체적으로 샷 감각이 좋아서 어제보다 기회가 훨씬 많았다. 퍼트 라인이 대부분 다 잘 보였다"면서 "우승했을 때를 포함해 오늘이 내 인생 베스트 경기"라며 기뻐했습니다.전날 6언더파로 단독 선두에 올랐던 김민솔은 이날은 한 타를 줄이는 데 그쳐 김민선과 같은 중간 합계 7언더파가 됐습니다.김민솔은 "오늘은 세컨드 샷에서 실수가 많았다. 컨트롤 샷을 해야 하는 거리가 많이 남았는데 조절이 잘 안됐다"면서 "내일 경기를 위해 샷을 한 번 더 체크하겠다"고 밝혔습니다.최예림과 김시현, 안지현이 5언더파 공동 4위에 자리했고 '디펜딩 챔피언' 김민주는 김가희, 최정원과 4언더파 공동 7위에 올랐습니다.지난주 더시에나 오픈에서 우승한 고지원은 타수를 줄이지 못해 중간 합계 이븐파 공동 32위로 반환점을 돌았습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)