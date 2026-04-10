국힘, 재보선 시 당협위원장 즉시 사퇴 의결…한동훈-서병수 겨냥?

▲ 국민의힘 서병수 전 의원

국민의힘이 국회의원 지역구에 재보궐선거가 발생하면 해당 지역 당협위원장을 즉시 사퇴시키기로 했습니다.박성훈 수석대변인은 오늘(10일) 오후에 열린 긴급최고위원회의 직후 기자들과 만난 자리에서 "앞으로 국회의원 재보궐선거 실시 사유가 발생하는 즉시 해당 지역 당협위원장은 사퇴하는 것으로 사전 의결했다"고 밝혔습니다.박 수석대변인은 "이렇게 되면 별도의 최고위 의결 없이도 재보궐 사유가 발생하는 즉시 당협위원장은 그 직위에서 사퇴하게 된다"며 "당헌·당규를 보면 당협위원장 사퇴는 공직선거에 출마하는 경우로 돼있다. 다만 사퇴 시점과 관련해선 최고위 의결이 필요한데 사전 의결함으로써 조항을 명확히 한 것"이라고 설명했습니다.이를 두고 최근 한동훈 전 대표가 부산 북구갑 당협위원장인 서병수 전 의원과 회동을 가진 뒤, 해당 지역 보궐선거 출마 가능성이 거론되는 가운데, 국민의힘 지도부가 서 전 의원을 겨냥해 이 같은 결정을 내린 게 아니냐는 해석이 나옵니다.앞서 서 전 의원은 한 전 대표가 부산 북구갑에 출마할 경우 선거를 돕겠단 의사를 밝힌 바 있습니다.국민의힘 당헌·당규에는 공직선거에 출마하거나 관내 국회의원 선거 실시사유 발생 시 불출마한 경우 당원협의회 운영위원장은 사퇴하도록 규정되어 있습니다.박 수석대변인은 "선거 사유가 발생한 즉시 당협위원장이 사퇴함으로써 공정하게 선거를 관리하려는 목적"이라며 "사퇴 시점에 대해 많은 오해가 있거나 어떤 시점에 결정되는지 각종 의견이 있는데 오늘 의결로 명확하게 하고자 한다"고 설명했습니다.부산 북구갑은 더불어민주당 부산시장 후보인 전재수 의원의 지역구로 다가오는 지방선거와 함께 재보궐 선거가 치러질 가능성이 높습니다.(사진=연합뉴스)