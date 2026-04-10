정청래, 정원오·전재수 잇따라 만나 "'원팀'으로 지선 승리"

▲ 더불어민주당 정청래 대표(오른쪽)와 6ㆍ3 지방선거 서울시장 후보로 확정된 정원오 전 서울 성동구청장이 10일 국회에서 만나 서로 손을 잡고 이동하다 인사하고 있다.

정청래 민주당 대표가 6·3 지방선거 후보로 확정된 정원오 서울시장 후보와 전재수 부산시장 후보를 잇따라 만나 '원팀 정신'으로 선거에 임해달라고 당부했습니다.정 대표는 오늘(10일) 국회에서 정 후보를 만나 그의 당내 경선 승리를 축하했습니다.그는 "당 지도부가 긴밀히 협의해 모든 문제를 잘 풀어가자"며 "이재명 정부의 성공과 지선 승리의 견인차가 돼 달라"고 말했다고 면담 뒤 기자들에게 전했습니다.아울러 "원팀 정신으로 (경선에) 출마했던 후보들과 용광로 선대위를 꾸려 잘 승리하자"고 말했다고 전했습니다.이어 정 대표는 전 후보와의 면담에선 "악의적인 비판, 부당한 공격을 잘 견뎌줘 고맙다"며 "전재수의 진심을 믿었다"고 말했다고 전 후보가 기자들에게 전했습니다.전 후보는 통일교 측으로부터 금품을 수수한 의혹을 받았지만, 관련 사건을 수사한 검·경 합동수사본부는 오늘 '공소시효가 완성되거나 의혹을 뒷받침할 증거가 불충분하다'며 불송치 결정을 내렸습니다.정 대표는 전 후보에게 "이제 남은 것은 한 마음, 한뜻으로 더 크게 하나가 되고 마음을 모아 부산시장 선거를 승리로 이끄는 것"이라며 "당이 승리를 위해 동원할 수 있는 자원을 총동원해 지원하겠다"고 말했습니다.아울러 정 대표는 '당내 현안'에 대해서도 함께 조율하기로 했다고 전 후보는 전했습니다.현직 의원인 전 후보의 출마로 그의 지역구인 부산 북갑에 대한 보궐선거가 지선과 함께 치러질 가능성이 큽니다.당 내에서 하정우 청와대 AI미래기획수석 차출론이 제기된 가운데 하 수석은 오늘 유튜브에 출연해 "전략을 청와대에서 당분간 좀 더 (설계)하는 것을 선호한다"며 출마에 선을 그었습니다.(사진=연합뉴스)