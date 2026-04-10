'아근진' 양상국 "레이싱+테니스 할 때 성공했다 느껴"…김성균 "그게 무슨 촌놈이냐" 저격

개그맨 양상국이 '성공의 맛'을 느낀 순간을 고백한다.



오는 13일 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에는 배우 김성균과 개그맨 양상국이 게스트로 출연해 조직 보스 콘셉트로 변신한 4MC와 특급 케미를 선보인다.



앞서 진행된 녹화에서 경상북도 대구 출신 김성균과 경상남도 김해 출신 양상국은 초반부터 사투리로 신경전을 벌여 긴장감을 끌어올렸다. 특히 양상국은 김성균을 향해 "나와 같은 오리지널과는 다르다"며 '가짜 사투리' 의혹을 제기했고, 이에 김성균은 "어디서 평가를 하고 있냐"며 발끈해 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.



양상국은 '성공의 맛'을 느낀 순간이 있다고 고백해 이목을 집중시켰다. 그는 "레이싱과 테니스가 취미"라고 밝히며, 좋은 테니스장으로 테니스를 치러 갈 때마다 성공한 기분이 든다고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 김성균이 "레이싱, 테니스 즐기면서 촌놈이라고 하는 건 진실하지 않은 것 아니냐"며 저격하자, 양상국은 "형님도 다 공감하시지 않냐"며 능청스럽게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.



한편 김성균은 상경 후 큰아들이 태어나기 전까지 반지하에 살았던 경험을 공개해 공감을 자아냈다. 특히 첫 상경 당시 서울 지리에 서툴러 집을 찾지 못했던 일화도 털어놨는데, 이사를 도와주러 온 형이 같은 곳만 뺑뺑 도는 김성균을 참다못해 "사는 집도 못 찾는데 무슨 서울에서 산다고 캐쌌노!"라며 분노했었다고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.



경상도 사나이 김성균과 양상국의 치열한 자존심 대결은 오는 13일 월요일 밤 10시 10분에 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)