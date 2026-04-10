[자막뉴스] 우주선에 누텔라 '둥둥'…아르테미스호 '신기록 수립' 직전 뜻밖의 PPL?

최장 거리 우주 비행 기록을 세운 '아르테미스 2호' 유인 달 탐사선이 의도치 않은 간접광고(PPL)로 주목받고 있습니다.



미국 현지시간으로 지난 6일 아르테미스 2호가 지구에서 가장 먼 곳까지 비행한 기록을 세우기 직전 미국 항공우주국(NASA)이 중계한 우주선 내부 영상에서 초콜릿 잼의 일종인 누텔라 병이 화면을 가로질러 갔습니다.



아르테미스 2호의 신기록 수립을 불과 3분여 남긴 상황에서 갑작스럽게 등장한 누텔라 병은 무중력 상태에서 분주히 일하는 우주비행사들 앞에서 여유롭게 회전하며 브랜드 이름을 선명하게 보여준 뒤 뒤편으로 사라졌습니다.



인류의 최장 거리 이동 순간을 놓치지 않기 위해 지구에선 이 장면을 수십만 명이 지켜본 것으로 알려졌습니다.



우주 탐사라는 대형 이벤트를 계기로 우연히 누텔라 브랜드를 전 세계에 알린 셈인데 소셜미디어에는 영상이 큰 반향을 일으키며 "누텔라는 이 간접광고를 위해 도대체 얼마를 낸 것이냐"는 반응이 쏟아졌습니다.



그러나 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면 누텔라를 판매하는 식품회사 페레로는 자사 제품이 우주선에 실렸다는 사실 자체도 모르고 있었던 것으로 파악됐습니다.



누텔라가 NASA 중계 영상에 등장한 시점에 미국 뉴저지주에 있는 페레로 사무실에서는 영업 회의가 이뤄지고 있었고, 참석자들은 회의 도중 누텔라가 우주에 있다는 메시지를 받고서야 알게된 것으로 전해졌습니다.



누텔라가 간접광고를 기획한 것은 아니었지만 엄청난 홍보 기회가 생겼다고 여겨 페레로측은 이 회의에서 바로 마케팅 전략을 세웠습니다.



회사는 소셜미디어에 "누텔라는 이 세상의 것이 아니다"라고 글을 올렸는데, 페레로의 북미 최고마케팅책임자인 채드 스터브스는 "내가 노력했더라도 이보다 광고 영상을 더 잘 찍을 수는 없었을 것"이라고 말했다고 월스트리트저널은 덧붙였습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 서병욱, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: 유튜브 NASA)