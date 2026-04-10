'하메네이 최측근' 고문, 미국 공습에 중태 빠졌다가 숨져

▲ 카말 하라지

이란 최고지도자의 고문을 지낸 카말 하라지가 미·이스라엘 공습으로 중상을 입고 치료를 받던 중 사망했다고 이란 당국과 외신이 10일(현지시간) 보도했습니다.CNN 등에 따르면 이란 관영 매체는 이달 초 테헤란 자택에서 공습을 당했던 하라지가 이날 숨졌다고 전했습니다.공습 당시 하라지의 부인은 현장에서 사망했으며, 하라지는 중태에 빠져 병원으로 이송된 것으로 알려졌습니다.이란 측은 공격의 배후로 미국과 이스라엘을 지목한 바 있습니다.하라지는 개혁 성향의 모하마드 하타미 정부 시절 외무장관을 지냈으며 이후 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자의 외교 고문으로 활동했습니다.외교관계전략위원회 위원장을 맡는 등 이란 외교·안보 정책에 영향력을 행사한 인물로 평가됩니다.그는 지난달 CNN과 인터뷰에서 이란이 장기전에 대비할 수 있다면서 강경한 입장을 보였습니다.그는 외교적 해결 가능성은 작다면서 이번 전쟁이 경제적 고통을 통해서만 종식될 것이라고 전망했습니다.(사진=게티이미지)