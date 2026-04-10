[자막뉴스] "올무에 얽혀 산 채로 몸부림" '무단침입' 개장수, 황당한 해명

한 남성이 개집 앞에 쪼그려 앉아 막대기를 쿡쿡 쑤시더니 진돗개를 올무로 엮어 산 채로 끌어냅니다.



진돗개는 극심한 공포에 질린 듯 거칠게 몸부림치며 저항했지만 남성은 아랑곳하지 않고 개를 트럭에 실어 떠납니다.



대전대덕경찰서는 마당에 있던 반려견을 끌고 간 60대 A 씨를 주거침입, 절도, 동물보호법 위반 등 혐의로 입건해 조사하고 있습니다.



A 씨는 지난 7일 오전 대전 대덕구 비래동 한 주택에 침입해 마당에 묶여 있던 황색 진돗개 '봉봉이'를 올무 등 도구를 이용해 끌고 간 혐의를 받습니다.



같은 날 봉봉이 주인의 신고를 받은 경찰은 대전에서 개장수로 활동하는 A 씨를 특정했습니다.



A 씨는 의뢰인 B 씨의 의뢰를 받아 인근 다른 이웃집 개를 가져가기로 약속이 돼 있었는데, 집 주소를 착각해 봉봉이를 잘못 데려갔다고 경찰에 진술했습니다.



경찰은 A 씨가 원래 의뢰받았던 집에 구입 비용을 지불한 내역과 해당 개가 그대로 집에 있던 사실 등을 확인했습니다.



다만 봉봉이의 행방은 묘연한 상태입니다.



A 씨는 본인 농막에 말뚝을 박고 봉봉이를 묶어놨는데, 봉봉이가 탈출했다고 주장하고 있는 것으로 전해졌습니다.



피해자 측은 A 씨가 "개는 이미 죽었다"고 말했으나 경찰 조사에서 진술을 번복한 것으로 알려졌습니다.



피해자 신고와 별개로 유기동물 구조단체 '유엄빠'도 가해자들을 엄벌에 처하게 해달라며 경찰에 고발장을 접수했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부, 화면출처 : 사단법인 유엄빠)