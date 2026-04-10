한경협 "AI 잘 쓰는 나라로 도약해야"…민관, 산업 AI 전환 가속화 논의

▲ 10일 서울 강남구 역삼동 GS타워에서 열린 AI혁신위원회 3차회의에서 AI혁신위원회 위원장인 허태수 GS그룹 회장이 인사말 하고 있다.

이미지 확대하기

▲ 10일 서울 강남구 역삼동 GS타워에서 열린 AI혁신위원회 3차회의에서 송상훈 국가AI전략위원회 지원단장이 국가인공지능 행동개혁 기반 산업현장 AX 지원 로드맵을 설명하고 있다

이미지 확대하기

▲ 10일 서울 강남구 역삼동 GS타워에서 열린 AI혁신위원회 3차회의에서 AI혁신위원회 위원장인 허태수 GS그룹 회장과 참석자들이 기념 촬영하고 있다

한국경제인협회는 오늘(10일) GS강남타워에서 'AI 혁신위원회 3차 회의'를 열었습니다.지난해 3월 출범한 한경협 AI 혁신위원회는 민간 경제단체 최초의 AI 분야 위원회로, 관련 정책과제를 발굴해 정부와 국회에 제안하고 연구와 기술 확산을 지원하는 역할을 합니다.글로벌 기업들의 AI 전환(AX) 확산 속에 마련된 이번 행사에는 하정우 대통령비서실 인공지능미래기획수석비서관과 대통령 직속 국가인공지능전략위원회의 송상훈 지원단장이 참석했습니다.허태수 AI 혁신위 위원장(GS그룹 회장)은 개회사에서 "이제는 우리나라가 AI를 잘 만드는 나라에서 잘 쓰는 나라로 도약할 때"라며 "글로벌 AI 경쟁의 성패는 기술의 우위만큼이나 현장으로의 전환 속도가 좌우할 것"이라고 말했습니다.이어 산업 현장의 AX 가속화를 위한 3대 과제로 AI 기술 도입 과정의 제도적 장벽 진단·개선, 기술 보유 기업·대학과 산업 현장 연결, 업종별 AX 선도 사례 축적과 공유를 통한 선순환 구조 구축을 제시했습니다.송 지원단장은 기조 강연을 통해 생산가능인구 감소·공급망 재편·탈탄소 전환 등 우리 산업이 당면한 과제를 돌파할 해법으로 AX를 제시했습니다.이어 '국가 공통 기반 구축', '전략 산업별 AX 실행', '현장 AX 확산 메커니즘', '지역 확산과 실행 거점' 등의 정책 로드맵을 설명했습니다.송 지원단장은 "AI 기술이 산업 현장에서 원활하게 작동할 수 있도록 대한민국인공지능행동계획에 따라 관계 부처 간 정책 조정과 핵심 과제 추진 점검, 추가 과제 발굴을 추진해 나갈 계획"이라고 말했습니다.기업들의 실제 AX 실천 사례도 소개됐습니다.GS는 코딩 지식 없이도 앱, 웹사이트, 프로그램 등을 만들 수 있는 그룹이 자체 개발한 AI 플랫폼 '미소'(MISO)를 소개하며 현업 부서가 직접 문제를 정의하고 해결하는 프로그램 운영 경험을 전했습니다.롯데이노베이션은 실시간 다국어 AI 통역기로 건설현장 외국인 근로자의 원활한 소통을 지원하고 미래형 편의점 'AX랩 3.0'에서 휴머노이드 로봇의 상품 안내·결품 확인·청결 점검 수행 실증을 진행 중이라고 밝혔습니다.광동제약은 GS그룹의 미소를 활용해 개발한 식의약 데이터 특화 AI 리서치 에이전트를 소개했습니다.민관 라운드 테이블에서는 산업 현장의 AI 확산을 가로막는 구조적 과제와 해결 방안이 논의됐습니다.한경협은 "AX는 미래 성장 동력 확보를 위해 민관이 원팀으로 함께 달성해야 할 국가적 과제"라며 "AI 도입이 선언에 그치지 않고 실제 업무와 공정에 안착하는 것이 중요한 만큼, 업종별로 수요와 적용 방식이 다른 점을 고려해 산업 특성에 맞는 실행 모델을 구체화해 나가야 한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)