허태수 GS 회장 "LLM, 반나절이면 배울 수 있어…핵심 과제는 현장 적용"

▲ AI혁신위원회 위원장인 허태수 GS 회장이 10일 서울 강남구 역삼동 GS타워에서 열린 AI혁신위원회 3차회의에 앞서 취재진의 질문에 답변하고 있다.

허태수 GS그룹 회장이 산업 현장의 인공지능(AI) 전환 가속을 통해 "현장에서 직접 문제를 해결할 수 있게 될 것"이라고 내다봤습니다.'AI 혁신위원회 3차 회의'가 열린 강남구 GS타워에서 기자들과 만난 허 회장은 AI 전환에 대한 가장 핵심 과제로 현장 적용을 꼽았습니다."말을 코딩해주는 대규모 언어모델(LLM)은 반나절이면 배울 수 있어 정보기술(IT) 부서에 의존하지 않을 수 있다"면서 "생성형 AI를 통해 현장의 사람들이 문제를 발굴하고 직접 해결할 수 있게 하는 것이 핵심과제"라고 말했습니다.또 "현장 실무자들의 애로사항을 탑다운 방식이 아닌 현장에서 바로 해결할 수 있게 하는 방향으로 가야 한다"고 강조했습니다.AI 혁신위 위원장이기도 한 허 회장은 정부의 인프라 및 환경 조성에 호응해 LLM모델의 현장 적용을 위해 노력하겠다고 덧붙였습니다.허 회장은 또 GS그룹이 자체 제작한 코딩 없는 소프트웨어 제작 AI 플랫폼 '미소'(MISO)와 안전관리 AI 에이전트 '에어'(AIR)를 중소기업에 무상 제공한 이유를 설명했습니다."챗GPT나 제미나이 등은 기업에 도입하기엔 난관이 많은데 중소기업은 AI 전문가들이 많지 않다"는 것입니다.허 회장은 "모두가 연결된 디지털 시대에는 AI와 관련된 여러 가지 비즈니스 모델이나 개발 제품들을 중소·중견기업과 공유를 해야만 상생할 수 있다"고 밝혔습니다.에어는 현재 약 130여 개의 중소기업이 무상으로 이용하고 있습니다.AI 전환에 따라오는 보안 문제에 대해서는 "보안 전문가를 많이 선발하고 컨설팅도 받지만 답은 없는 창과 방패 같은 문제"라면서 "어느 부분이 취약한지 빠르게 파악하고 공격 즉시 알 수 있게 하는 등 최대한 노력하고 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)