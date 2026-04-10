[자막뉴스] 미국 구글·오픈AI 떠나 복귀하는 중국 AI 인재들…"돈도 실리콘밸리보다 더 많이 주는데 굳이?"

미국 실리콘밸리에서 근무하던 중국계 AI 인재들이 최근 1년 사이 대거 중국으로 복귀하고 있습니다.



영국 파이낸셜타임스(FT)는 현지시간 어제(9일) 구글 딥마인드의 고위직을 내려놓고 바이트댄스의 차세대 대규모언어모델(LLM) 개발을 이끄는 우융후이, 오픈AI를 떠나 텐센트의 AI 개발에 합류한 야오순위 등 중국계 핵심 연구자들의 귀환이 이어지고 있다고 보도했습니다.



오픈AI를 떠나 선전에서 로봇 스타트업을 세운 로저 장, 알리바바가 구글 딥마인드에서 영입한 연구자 저우하오도 대표적 사례로 거론됐습니다.



파이낸셜타임스는 중국과 샌프란시스코에 기반을 둔 AI 전문 헤드헌터 3명의 설명을 인용하며, 이들이 지난 12개월 동안 30명 이상의 미국 기반 연구자들이 중국 기업으로 이직하도록 알선했는데 이는 1년 전 한 자릿수 초반이던 데 비해 크게 증가한 것이라고 전했습니다.



이들의 귀국은 단순한 향수 때문이 아니라 중국 AI 산업 성장과 미중 경쟁 심화가 맞물린 구조적 이동이라고 파이낸셜타임스는 분석했습니다.



기술 도입에 대한 규제도 이유 중 하나인데, 자율주행 택시와 상하이의 AI 기반 트레이딩 등을 사례로 언급하며 "미국도 이러한 것들이 도입되고 있지만, 규제와 보안 문제로 더디다"고 짚었습니다.



보수와 생활환경도 중국으로의 복귀를 부추기는 요인으로 지목됐습니다.



헤드헌터들에 따르면 중국의 최상위 AI 연구자 보수는 세금과 생활비를 고려할 때 실리콘밸리 수준을 넘어섰고, 중급 연구자들조차 부동산과 가사 지원, 각종 편의시설을 포함한 생활수준 면에서 미국보다 중국이 낫다고 느낀다는 것입니다.



또 미중 간 지정학적 긴장이 고조되면서 더 엄격해진 이민 체제 역시 결정적 요인이라는 진단도 나왔습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이현지, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)