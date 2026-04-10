"이틀 전까지 방송 했는데"…'기자 출신' 60대 유튜버, 인천대교 추락 사망

언론사 기자 출신 60대 보수 성향 유튜버가 인천대교에서 추락해 숨진 가운데, 경찰이 정확한 사고 경위를 조사 중이다.



10일 인천해양경찰서에 따르면 60대 남성 A씨는 전날인 9일 오후 12시 37분쯤 인천대교 주탑 인근(송도 방향)에서 바다로 추락했다. 신고를 받고 출동한 구조대는 A씨를 인근 병원으로 긴급 이송했지만 끝내 사망 판정을 받았다. 현재까지 범죄 혐의점은 확인되지 않았으며, 해경은 사고 경위를 다각도로 조사하고 있다.



A씨는 과거 중앙언론사 기자 출신으로, 이후 유튜브 채널을 운영하며 정치 현안에 대한 의견을 꾸준히 밝혀온 것으로 전해졌다.



특히 사망 이틀 전인 지난 8일에도 라이브 방송을 진행한 것으로 확인됐다. 해당 방송에서 A씨는 지방선거 판세와 관련해 여권 우세 흐름을 전망하며, 현 정부 출범 초기라는 점에서 이번 선거를 '정권 중간평가'로 보기는 어렵다는 의견을 밝힌 바 있다.



고인의 유튜브 영상 댓글에는 추모 메시지가 이어졌다. 일부 이용자들은 "삼가 고인의 명복을 빕니다", "평안히 쉬시길 바란다" 등 애도의 뜻을 전하며 갑작스러운 비보에 안타까움을 드러냈다.



한편 경찰은 A씨의 구체적인 추락 경위와 사고 당시 상황 등을 면밀히 확인하고 있다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)