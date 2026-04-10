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'26.2조' 추경 합의…오늘 밤 본회의 통과 전망

김관진 기자
작성 2026.04.10 17:11 조회수
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<앵커>

중동 사태로 인한 복합 위기에 대처하기 위한 이른바 '전쟁 추경안'에 대해 여야가 합의했습니다. 추경 예산 총액은 정부가 편성한 26조 2천여억 원 규모를 유지하기로 했고, 핵심 쟁점인 소득 하위 70% 고유가 피해 지원금도 정부안대로 처리하기로 했습니다.

김관진 기자입니다.

<기자>

여야 원내지도부가 오늘(10일) 오후 발표한 추경안 처리 합의문에는 감액 범위 내 증액을 통해 정부안 26조 2천억 원을 유지한다는 내용이 담겼습니다.

앞서 국회 상임위원회별 심사를 거치면서 30조 원 규모로 증액된 총액 규모를 정부안 수준으로 유지하기로 한 겁니다.

일부 사업은 감액하고 그 범위 내에서 증액함으로써 총액엔 변화 없이 '빚 없는 추경' 원칙을 지켰습니다.

[한병도/민주당 원내대표 : 결국은 국익을 위해서는 위기 상황에서는 함께 뜻을 모아야 된 다는 이런 공감대를 형성해….]

[송언석/국민의힘 원내대표 : 어려움이 많았지만 합의가 되어서 이번에 본회의에서 통과시킬 수 있는 계기를 만들어서 매우 다행이다….]

여야는 특히 핵심 쟁점인 소득 하위 70%를 대상으로 하는 고유가 피해 지원금 사업 관련 예산을 감액 없이 정부안대로 유지하기로 합의했습니다.

앞서 야당은 현금 살포성 예산이라고 지적하며 소득 하위 70%가 아닌 화물차 종사자 등 피해를 입은 이들에게 직접 지원이 이뤄져야 한다고 지적한 바 있습니다.

여야는 고유가 농어민 부담 완화를 위해 한시적으로 농기계 유가 보조금을 신설하고, 무기질 비료 지원을 확대하는 등 예산 2천억 원을 반영하기로 했습니다.

또 대중교통 활성화를 위해 K-패스의 한시적 50% 할인에 예산 1천억 원을, 생필품 생산용 주요 원자재인 나프타 수급 안정화에 2천억 원을 증액하기로 했습니다.

여야는 오늘 밤 본회의를 열고 추경안을 처리할 전망입니다.

(영상편집 : 박선수)
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