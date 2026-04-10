AB6IX, 데뷔 7년차 재계약 갈림길…브랜뉴 "콘서트 끝으로 잠시 휴식기"

그룹 AB6IX가 오는 5월 전속계약 종료를 앞두고 단체 활동을 잠정 중단한다.



소속사 브랜뉴뮤직은 10일 공식 입장을 통해 "2019년 5월 22일 데뷔 이후 함께해 온 AB6IX의 전속계약이 오는 5월 25일부로 종료된다"고 밝히면서 "멤버들과의 충분한 논의 끝에 5월 23일과 24일 양일간 개최되는 2026 AB6IX 콘서트 '6IX TO SEVEN'을 끝으로 단체 활동은 잠시 휴식기를 갖게 될 예정"이라고 밝혔다.



다만 소속사는 "현재 멤버들과 재계약 관련 사항에 대해 깊이 있는 논의를 이어가고 있다"며 해체가 아닌 향후 활동 가능성을 열어뒀다. 또한 "새로운 출발점 앞에 선 멤버들의 선택을 전적으로 존중하고 응원할 것"이라고 덧붙였다.



AB6IX는 브랜뉴뮤직이 선보인 첫 아이돌 그룹으로, 프로젝트 유닛 MXM과 워너원 출신 멤버들이 합류해 결성됐다. 데뷔 이후 자체 프로듀싱 능력을 바탕으로 팀만의 음악 색깔을 구축하며 꾸준한 활동을 이어왔다.



소속사는 "오는 5월까지 예정된 활동과 콘서트를 성공적으로 마무리할 수 있도록 지원할 예정"이라며 "전웅, 김동현, 박우진, 이대휘 네 멤버의 향후 행보에도 많은 응원 부탁드린다"고 전했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)