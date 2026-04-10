영장 기각되자 또…최대 연 1만 8천％ 사채 일당 다시 '덜미'

▲ 서울 마포경찰서 로고

경찰에 적발된 뒤에도 최대 1만8천％에 달하는 불법 사채업을 이어온 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.서울 마포경찰서는 지난달 27일 대부업법·채권추심법 위반 혐의로 8명을 검거해 검찰에 송치했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.이중 업체 대표, 총괄 관리자, 콜센터 담당, 수금 담당자 등 4명은 구속 상태로 넘겨졌습니다.이들은 피해자 약 600명에게 1천741차례에 걸쳐 17억 원 상당을 빌려주고 이자 8억4천만 원을 뜯어낸 혐의를 받습니다.연 이율은 34％에서 1만 8천250％에 달했습니다.대부 중개 플랫폼에 광고해 피해자를 현혹한 이들은 이후 애플리케이션을 이용해 전화를 수백통씩 거는 식의 불법추심까지 한 걸로 조사됐습니다.이들 중 5명은 지난해 7월 이미 한 차례 경찰에 검거됐지만, 대부업체 대표에 대한 구속영장이 기각돼 석방되자 사무실을 새로 구해 범행을 이어갔습니다.이 사실을 확인한 경찰은 지난 2월 압수수색 등으로 공범 3명을 추가 확인해 함께 검거했습니다.(사진=연합뉴스)